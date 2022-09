Ascolti tv prima serata: vince Rai 1. Ottimi numeri per la pallavolo con l’Italia ai quarti

Ecco tutti i dati auditel relativi agli ascolti del 3 settembre 2022: Rai 1 vince facile, la pallavolo fa molto bene su Rai 2

Un altro sabato di repliche, un altro sabato di ascolti tiepidi. Ed è sempre Rai 1 a portare a casa la vittoria, questa volta con Antonella Clerici e il suo The Voice Senior. Nella serata del 3 settembre infatti, il programma di Rai 1 raggiunge quasi la media di 2 milioni di spettatori e si conferma il più visto del prime time. A seguire Canale 5 che ricorda il Generale dalla Chiesa con la mini serie in replica che viene vista da 1,4 milioni di spettatori. Ottimi anche gli ascolti di Rai 2 con l’Italia del Volley che ha regalato spettacolo nella gara contro Cuba, battendo gli avversari per 3 set a 1 con una bella ed emozionante partita. L’Italia stacca quindi il biglietto per i quarti di finale e l’avventura ai mondiali, prosegue.

Vediamo adesso tutti i dati auditel relativi alla prima serata di ieri, 3 settembre 2022.

Gli ascolti del 3 settembre 2022: ecco i dati auditel della prima serata

Rai1 la replica di The Voice Senior vince facile facile con1.914.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Canale 5 Il Generale Dalla Chiesa al secondo posto con una media di 1.430.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 i Mondiali di Pallavolo Maschile – Italia vs Cuba sono stati seguiti da 1.234.000 spettatori (8.6%). Su Rai3 Indovina chi Viene a Cena ha raccolto davanti al video 690.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%. Su Rete4 Viaggi di Nozze totalizza un a.m. di 622.000 spettatori con il 4.7% di share. Su La7 Fuga da Alcatraz ha registrato 610.000 spettatori con uno share del 4.4%.

Su Italia 1 molto male Trolls World Tour visto da 344.000 spettatori (2.4%). Italia 1 pareggia con il Nove e viene battuta da Tv8. Su Tv8 infatti La Maschera di Zorro ha raccolto 358.000 spettatori con il 2.8%. Su Nove Tutta la Verità – Il Delitto di Garlasco ha raccolto 331.000 spettatori e il 2.4% di share.