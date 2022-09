Da lunedì è di nuovo sfida all’ultimo punto di share: La vita in diretta vs Pomeriggio 5

E' tempo di sfide nel pomeriggio di Rai 1 e Canale 5: La vita in diretta vs Pomeriggio 5, si parte il 5 settembre

Finalmente ci risiamo. La tv torna a fare sul serio. E se è vero che gli ascolti non sono tutto è anche vero che le sfide all’ultimo punto di share con ringraziamenti e comunicati stampa più o meno veritieri, animano le nostre giornate autunnali e invernali. Almeno per chi ama questo aspetto del mondo della tv: gli ascolti. Senza nessuna ossessione sia chiaro, solo parlando di numeri e dati. Anche perchè, come abbiamo detto decine di volte, la qualità spesso, non corrisponde alla quantità e i numeri non sempre, sono sinonimo di ascolti. In ogni caso, dal 5 settembre, si torna a fare sul serio anche se per il momento, non in maniera definitiva visto che non tutti i programmi sono in onda per cui bisognerà attendere metà mese, per i veri faccia a faccia.

Tornano però le sfide tra Rai 1 e Canale 5. Torna la sfida tra La vita in diretta e Pomeriggio 5 che nella passata stagione televisiva, ha visto il programma di Alberto Matano, sempre in testa, leader della sua fascia. Da domani, si riparte e per due settimane, Barbara d’Urso se la dovrà cavare con il traino delle soap, per poi invece avere un pomeriggio ricchissimo ( da Uomini e Donne al day time del GF VIP).

La vita in diretta torna su Rai 1 alle 17

Il pomeriggio di Rai 1 riprende alla grande con Oggi è un altro giorno, che torna in onda subito dopo il Tg e le nuove puntate del Paradiso delle signore, alle 16. Questo significa che Alberto Matano avrà il suo classico traino. Non dovrebbero quindi esserci problemi di sorta, anche perchè la rete è rimasta accesa per tutta l’estate e Semprini e Capua, con Estate in diretta, hanno fatto un ottimo lavoro.

Pomeriggio 5 in solitaria con le soap

Discorso diverso invece per Barbara d’Urso. Per la conduttrice la missione sarà ancora più ardua, per diversi motivi. Il pomeriggio di Canale 5 è rimasto spento, nessun programma in diretta, nessun programma come Morning news al mattino. Solo i classici film, spesso in replica. E’ anche vero che le soap scelte da Canale 5 per l’estate sono andate abbastanza bene ed è proprio alle soap che mediaset si affiderà almeno fino al 19 settembre, quando poi partirà anche Uomini e Donne ( e dal giorno successivo al pomeriggio ci sarà anche il day time del GF VIP 7 e probabilmente quello di Amici). Per due settimane però Pomeriggio 5 dovrà fare affidamento solo sul suo pubblico e sul traino di Terra Amara e Un altro domani. Basterà? Lo scopriremo già martedì mattina, con i primi dati di ascolto.