Ascolti prime time, si fa sul serio: vola la Champions, La7 e Rete 4 battono Rai 3

In prima serata tornano a volare gli ascolti grazie al grande calcio: boom di Canale 5 con la Champions. Ecco i dati del 6 settembre 2022

Si inizia a fare di nuovo sul serio anche con gli ascolti della prima serata. Il 6 settembre 2022 ci sono numeri importanti per gli ascolti tv, complice anche il ritorno del grande calcio con la Champions League su Canale 5. E’ Mediaset, come prevedibile, a vincere la sfida della prima serata con oltre 5 milioni di spettatori incollati davanti alla tv per seguire la partita che ha visto la Juventus e il PSG scendere in campo, con l’amara vittoria per i bianconeri. Numeri prevedibili per il grande calcio con Rai 1 che resta indietro e si piazza al secondo posto. Un altro film in replica per la rete ammiraglia Rai che però questa volta non basta.

Nella gara tra i talk, vanno meglio di Rai 3 sia Floris con il suo DiMartedì che Fuori dal Coro su Rete 4. Mentre Giordano e Floris si avvicinano al milione di spettatori, Bianca Berlinguer resta indietro. Meglio di Rai 3 fa Italia 1 mentre Rai 2 resta molto vicina alla terza rete. Non solo. Anche Tv8 con le puntate di Pechino Express per la prima volta in chiaro, si avvicina pericolosamente alla terza rete Rai.

Vediamo tutti i numeri di questa serata ricchissima di proposte.

Gli ascolti del 6 settembre 2022 prima serata: i dati auditel

Rai1 Nessuno mi può Giudicare ha conquistato 1.890.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Canale 5 il match di Champions League PSG-Juventus ha raccolto davanti al video 5.055.000 spettatori pari al 26.9% di share. Su Rai2 la replica di Un’Ora Sola vi Vorrei ha interessato 694.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia 1 Sulle Ali dell’Avventura ha catturato l’attenzione di 871.000 spettatori (5%). Su Rai3 #CartaBianca ha raccolto davanti al video 696.000 spettatori pari ad uno share del 4.5%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 804.000 spettatori con il 6% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 954.000 spettatori con uno share del 5.9% (DiMartedì Più 373.000 – 6.4%). Su TV8 Pechino Express – La Rotta dei Sultani ha segnato il 4% con 649.000 spettatori mentre sul Nove Bad Company – Protocollo Praga ha catturato l’attenzione di 305.000 spettatori (1.8%).