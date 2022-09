Barbara d’Urso placca Matano: Pomeriggio 5 pericolosamente vicino a La vita in diretta

Nuove sfide nuovi confronti: il 6 settembre Barbara d'Urso si avvicina molto a La vita in diretta con il suo Pomeriggio 5, i dati auditel

Avevamo lasciato i due programmi in onda con un lieve distacco, dopo mesi di predominio di Rai 1. Ritroviamo un Pomeriggio 5 in ottima forma con Barbara d’Urso alla ricerca dello scettro, quello che potrebbe tornare nelle sue mani? Difficile a dirsi ma i numeri della giornata di ieri ci dicono che il pomeriggio del 6 settembre 2022, Pomeriggio 5 ha portato a casa ottimi ascolti, e che il programma di Canale 5 si è avvicinato molto a La vita in diretta. Diciamo pure che al momento, gli ascolti del programma di Alberto Matano ( partito una settimana prima rispetto al previsto) non sono quelli dell’autunno 2021, quando i 2 milioni di spettatori fissi di media, hanno permesso di essere il contenitore più visto della fascia. Siamo quindi ancora solo all’inizio. Matano ieri ha vinto di nuovo, seppur di un soffio. Ma questa sfida potrebbe regalarci, almeno a settembre, delle belle sorprese. Non un dominio assoluto quindi, almeno per ora.

Vediamo i numeri per capire quello che sta succedendo.

Gli ascolti del pomeriggio: Barbara d’Urso non troppo lontana da Matano

Precisiamo due cose. Su Rai 1 Il Paradiso delle Signore va ancora in onda in replica e ieri ha comunque fatto 1.103.000 spettatori (14.3%). Su Canale 5 non è ancora in onda Uomini e Donne ma le soap stanno facendo da traino alla d’Urso in modo egregio. Dal 20 settembre tutto cambierà con l’arrivo anche del day time del GF VIP e del day time di Amici. In ogni caso Terra Amara visto da 1.955.000 spettatori lascia alla conduttrice un 25.8% e non è poco, anzi.

Nel confronto diretto ( anche se Matano prende la linea 20 minuti prima della d’Urso) La Vita in Diretta nella puntata del 6 settembre è stato visto da 1.516.000 spettatori con il 18.8% (presentazione 1.264.000 – 16.5%). Pomeriggio Cinque si avvicina con 1.418.000 spettatori con il 18.7% nella prima parte e a 1.450.000 – 17.5% nella seconda, i Saluti 1.390.000 – 16.1%.

Siamo solo alla seconda sfida, siamo solo all’inizio, vedremo nelle prossime settimane con i palinsesti al completo che cosa succederà!