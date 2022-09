Critiche per gli ascolti bassi della Partita del cuore ( Rai 2 battuta anche da La7): Simona Ventura risponde per le rime

Alle critiche arrivate questa mattina sui social dopo i dati di ascolto della partita del cuore Simona Ventura risponde a modo suo. Ecco i numeri del 7 settembre 2022

Un’altra prima serata di ascolti non troppo esaltanti quella del 7 settembre con Rai 1, che per l’ennesima volta in questa settimana, riesce a vincere con una replica, un film in replica. 2 milioni di spettatori bastano e avanzano a Rai 1 per essere la rete più vista, seguita da Canale 5, Italia 1 e poi da Rai 3. Non brillano gli ascolti de La partita del cuore, come del resto succede da tempo ma sui social, questa mattina, oltre alle analisi dei dati, ci sono state diverse critiche per Simona Ventura, accusata da alcuni di far “floppare” qualsiasi cosa le si affidi. Parole che hanno sicuramente colpito la conduttrice che non accetta commenti di questo genere non perchè rivolti a lei ma perchè si sta parlando di un evento di beneficenza, del quale non dovrebbero interessare a nessuno gli ascolti. La Ventura ha sicuramente ragione per certi versi, il livore che c’è sui social anche quando si fa una semplice analisi dei dati auditel è inspiegabile. Allo stesso tempo però è anche vero che se ci sono più spettatori davanti alla tv, si possono anche raccogliere più soldi per la beneficenza.

“Poveri sono quelli che pensano che , in un così grande evento di beneficenza , che coniuga sport e divertimento , contino gli ascolti . Conta il contributo che ognuno di noi ha dato .Siete ridicoli . Col cuore” ha scritto la Ventura sui social. E a chi le fa notare che da una professionista come lei ci si aspetti qualcosa in più anche in termini di ascolti perchè se li merita, risponde: “Li ho fatti , ora mi occupo di nuovi format ( il che è’ molto più impegnativo ) e mi posso permettere di fare le cose che mi divertono ( il che è’ davvero una grande fortuna ) . Poveri sono altri ti assicuro , la mia vita è’ felice.”

Ma vediamo adesso i numeri della prima serata di ieri.

Gli ascolti della prima serata: ecco i dati auditel del 7 settembre 2022

Vince la serata Rai 1 con il film La Mia Bella Famiglia Italiana visto da 2.206.000 spettatori pari al 14.8% di share. Su Canale 5 Solo uno Sguardo ha raccolto davanti al video 1.228.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Italia 1 Pucci Show ha catturato l’attenzione di 1.348.000 spettatori (9.6%). Su Rai3 La Nuora Ideale ha raccolto davanti al video 852.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%. Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di 751.000 spettatori con il 5.7% di share. Su La7 Le Regole della Casa del Sidro ha registrato 663.000 spettatori con uno share del 4.3%.

Su Rai2 La Partita del Cuore ha interessato 559.000 spettatori pari al 3.5% di share. Su TV8 X Factor – Il Meglio delle Audizioni ha segnato l’1.5% con 224.000 spettatori mentre sul Nove Ex – Amici come Prima ha catturato l’attenzione di 288.000 spettatori (1.9%).