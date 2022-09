La Vita in diretta batte Pomeriggio 5 con gli aggiornamenti sulla Regina. Matano al 24% di share

E' La vita in diretta il programma più visto nel pomeriggio dell'8 settembre 2022 con le ultime notizie sulla Regina Elisabetta. La d'Urso resta indietro

Un lungo pomeriggio anche per gli italiani quello dell’8 settembre 2022. Un lungo pomeriggio che ha portato poi all’annuncio della morte della Regina Elisabetta II. Come di consueto quindi, i programmi del day time hanno cambiato pelle. Prima La vita in diretta poi Pomeriggio 5: entrambi i programmi hanno seguito le ultime notizie da Londra e dalla Scozia. Il pubblico italiano ha scelto di informarsi ieri seguendo La vita in diretta che incassa il suo primo record stagionale di ascolti, con Alberto Matano leader della sua fascia. Buoni anche i numeri di Pomeriggio 5 che vola sopra il 20% di share, aumentando di quasi 4 punti l’ascolto medio rispetto ai giorni precedenti. Ma non basta per fare meglio di Rai 1. E’ La vita in diretta il programma più visto nella sua fascia.

Vediamo nel dettaglio i numeri con i dati di ascolto dell’8 settembre 2022.

Gli ascolti del pomeriggio: ecco i dati dell’8 settembre

In questa giornata che resterà nella storia, il pubblico ha deciso di informarsi con le ultime notizie date da Rai 1 con La vita in diretta che ieri ha superato quota 2 milioni di spettatori. La Vita in Diretta nella puntata dell’8 settembre con le ultime notizie dal Regno Unito è stata vista da 2.073.000 spettatori con il 24.3% (presentazione 1.585.000 – 19.8%). Su Canale 5 invece Pomeriggio Cinque fa 1.639.000 spettatori con il 20.2% nella prima parte e 1.616.000 con il 18.7% nella seconda (i saluti 1.446.000 – 15.9%).

Sulle altre reti invece: Squadra Speciale Cobra 11 fa 331.000 spettatori con il 3.1% di share nel primo episodio e 438.000 (4.9%) nel secondo, mentre Castle piace a 312.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio, a 332.000 (4.1%) nel secondo e a 351.000 (4.3%) nel terzo. Su Italia1 I Simpson intrattengono .000 spettatori (%) nel primo episodio, .000 (%) nel secondo e .000 (%) nel terzo. Big Bang Theory è la scelta di .000 spettatori (%) e Modern Family intrattiene .000 spettatori (%). Su Rai3 il Tg3 Regione informa 2.091.000 spettatori (18.2%), Qui Venezia Cinema 852.000 (8.5%) e Il Mythonauta 347.000 spettatori con il 4.3% di share; Italia – Viaggio nella Bellezza interessa a 317.000 spettatori (4%) e Geo Magazine registra 557.000 spettatori con il 6.4% di share.