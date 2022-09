Ultime prove per Antonella Clerici: “Vi aspetto lunedì”

Antonella Clerici invita tutti nel suo nuovo studio di E' sempre mezzogiorno

E’ tempo di tornare al lavoro per Antonella Clerici ma in realtà lei è già nello studio di E’ sempre mezzogiorno per le prove. Pantaloni rossi comodi, scarpe ancora più comode e Antonella Clerici studia tutto nel dettaglio perché anche se la prossima è la terza edizione del suo programma e da più di 20 anni conduce un programma che parla di cucina tiene tutto sotto controllo. Inquadrature, posizioni, si sposta in ogni angolo che vedremo da lunedì 12 settembre ma la Clerici sui social svela già che il suo bosco in tv è ancora più colorato. Invita tutti alle 11:55 su Rai dal lunedì al venerdì, come sempre, felice riapre la sua cucina, si circonda della sua squadra, quella vincente. Gli autori che non lascerà mai e i nuovi collaboratori.

Nello studio di E’ sempre mezzogiorno c’è ancora più colore

Dopo due anni difficilissimi per tutti c’è bisogno e voglia di altri colori accesi, di allegria, di leggerezza che non è mai banalità, di chiacchiere con gli amici, di imparare nuove cose, anche in cucina. Il modo di cucinare è cambiato e Antonella Clerici pensa di proporre con i suoi cuochi ricette golose ma ben più leggere.

Si muove nel suo nuovo studio di E’ sempre mezzogiorno e sui social svela gli angoli, anche il dietro le quinte, punta molto anche questa volta sulla presenza di Fulvio Marino, tutti i giorni. Cristina Lunardini, Alfio, tutti gli altri ma anche i cameraman, i tecnici, inquadra anche loro tra le storie di Instagram. Le arriva una telefonata sul cellulare, risponde, si rilassa, forse è Vittorio Garrone che è tornato a casa dopo il suo lungo viaggio con il figlio Luca.

“Vi aspetto lunedì” scrive Antonella Clerici e regala il suo solito rassicurante sorriso. Appuntamento il 12 settembre alle 11:55 fino al telegiornale su Rai 1.