Ascolti tv, per Rai 1 ancora repliche vincenti. Nudi per la vita cala

Ecco i dati di ascolto della prima serata 13 settembre 2022: non decolla Nudi per la vita ma vince Rai 1

Torna la nostra rubrica dedicata agli ascolti tv della prima serata. Che imbarazzo il 13 settembre 2022 vedere ancora in onda le repliche di una fiction quando la stagione televisiva dovrebbe essere nel vivo. E vale lo stesso anche per Canale 5 che continua a mandare in onda film in replica. Rai 1 vince quindi facile nella prima serata del 13 settembre con le repliche di Lolita-Lobosco, peccato perchè avrebbe una lunga lista di titoli tra i quali pescare per regalare al pubblico qualcosa di inedito e invece…Non succede nulla di speciale, tra l’altro la mossa non aiuta neppure Rai 2 con la seconda puntata di Nudi per la vita, che cala sotto il milione di spettatori. Il pubblico sui social ha commentato con piacere lo show di Mara Maionchi ma i telespettatori davanti alla tv si sono persi poi strada facendo. Da sottolineare per quello che riguarda le sfide tra i talk come Carta Bianca sia sempre più lontano dal milione di spettatori e superato sia da Rete 4 che da La7. Molto bene tra l’altro anche Pechino Express con le puntate inedite per la tv in chiaro che sono invece già andate in onda su Sky.

Vediamo quindi nel dettaglio i numeri della prima serata di ieri.

Gli ascolti del 13 settembre 2022: ecco i dati auditel della prima serata

Le Indagini di Lolita Lobosco ha conquistato 2.762.000 spettatori pari al 17.9% di share. Su Canale5 Benvenuti al Nord ha incollato davanti al video 1.787.000 spettatori con uno share dell’11.8%. Su Rai2 Nudi per la Vita arriva a 944.000 spettatori (5.3%). Le nudità non hanno sollevato gli ascolti del programma che erano andati meglio nella prima puntata in onda lunedì sera. Che succederà con le ultime due puntate con protagoniste le donne? Staremo a vedere.

Su Italia1 Lucy ha raccolto 1.115.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 #Cartabianca è seguito da 766.000 spettatori con il 5.1% . Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 828.000 spettatori (6.4%). Su La7 DiMartedì registra 1.129.000 spettatori pari al 7.1% . Su Tv8 Pechino Express segna 735.000 spettatori (4.6%). Sul Nove Parker è visto da 334.000 spettatori (2.1%).