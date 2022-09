Chi l’ha visto riparte dal caso Angela Celentano: in diretta oggi 14 settembre

Riparte oggi Chi l'ha visto con la nuova stagione: si ricomincia con Angela Celentano e le ultime notizie. Ecco i casi del 14 settembre 2022

Finisce l’attesa per tutti i telespettatori e le telespettatrici che seguono con passione il programma di Rai 3 Chi l’ha visto. Dopo la consueta pausa estiva, il programma condotto da Federica Sciarelli torna in onda in diretta e riparte dal caso Angela Celentano. Nelle ultime settimane infatti, c’è stata una volta molto importante che potrebbe persino mettere la parola fine a questa storia. Dopo che i video della famiglia di Angela hanno fatto il giro del mondo insieme alle foto con l’age progression, la foto che mostrerebbe il volto della ragazza oggi, sono arrivate diverse segnalazioni. E la famiglia Celentano ne sta seguendo in particolare una che porta al Sud America. In questi giorni Maria e Catello hanno raccontato di quello che sta succedendo, del test del dna che sperano di poter fare; non vogliono tormentare la ragazza, che ha oggi una sua vita ma solo farle sapere che l’hanno sempre cercata e assicurarsi che stia bene. La puntata di Chi l’ha visto in onda oggi, 14 settembre, si aprirà quindi con le ultime notizie sul caso Angela Celentano.

Chi l’ha visto tutti i casi del 14 settembre 2022 la prima puntata della nuova stagione



In diretta anche la mamma di Carlo La Duca: la signora Concetta si rivolgerà alla ex moglie e all’amico chiedendo dove si trova il corpo di suo figlio. Si riparte quindi con una storia che il programma di Rai 3 aveva seguito passo passo tra aprile e giugno dello scorso anno.

Inoltre, tutti gli aggiornamenti sulla morte di Liliana Resinovich: è stata picchiata, dice il fratello Sergio, e l’autopsia del medico legale della Procura alimenta i dubbi sul suo decesso. La famiglia di Liliana non accetta in nessun modo la pista che porta al suicidio e sono tante le domande che Sergio e i suoi parenti si pongono ancora. E, come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Come contattare Chi l’ha visto



Per contatti: facebook: www.facebook.com/chilhavisto/ – twitter @chilhavistorai3 – sito: www.chilhavisto.rai.it – telefono 06.8262 – posta elettronica [email protected] – WhatsApp 345 313 1987 . L’appuntamento con Chi l’ha visto è per oggi alle 21,20 su Rai 3 il programma può essere seguito anche in streaming sull’App Raiplay.