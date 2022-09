Mattia Improta magrissimo a E’ sempre mezzogiorno: “Ho perso tantissimi chili”

Quasi non si riconosce Mattia Improta, ha perso così tanti chili che Antonella Clerici spiega subito cosa è successo

Nello studio di E’ sempre mezzogiorno entra Mattia Improta, è così magro, davvero magrissimo, che si fa fatica a riconoscerlo, lo ammette anche Antonella Clerici. Lei lo aveva già incontrato dietro le quinte e racconta che davvero non l’ha riconosciuto subito. La conduttrice desidera spiegare subito perché Mattia Improta è così magro, perché il figlio di Mauro Improta è dimagrito, ha perso così tanto peso. Sa già che in pochi minuti arriveranno tantissime domande sul cosa è successo e non ha alcuna intenzione ovviamente di leggere o ascoltare domande sullo stato di salute del suo giovane protagonista in cucina. Per questo ancora prima che si metta ai fornelli Antonella Clerici sottolinea che Mattia Improta è dimagrito tantissimo e vuole che lui dica il motivo.

Il figlio di Mauro Improta dimagrito, ha perso tanti chili

A Mattia non fa piacere essere così magro, non è un peso che ha cercato, non ha fatto nessuna dieta e sta bene ma ha lavorato così tanto che ha perso tanti chili. La fatica, la mancanza di tempo per se stesso. Questa estate ha lavorato a Capri, non è rimasto nel ristorante del padre, si è dato da fare, ha cercato nuovi stimoli ed esperienze. “Io ho indagato e lui ha detto che ha lavorato a Capri tutta l’estate e ancora sta lavorando” terminerà il lavoro sulla splendida isola ad ottobre ma Antonella Clerici fa anche notare: “Sei davvero la metà”.

“Non me lo ricordare” risponde dispiaciuto il giovane Mattia Improta ma la conduttrice immediatamente lo consola, sa bene che alla sua età recupererà presto tutto. Una battuta del papà stempera quel momento: “Se restavi con me mettevi la pancia” è un modo affettuoso da parte di Mauro Improta per togliere Mattia dall’imbarazzo. Si parte poi con la prima ricetta della nuova stagione di E’ sempre mezzogiorno di padre e figlio, l’allegria è sempre la stessa.