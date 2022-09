Mediaset sceglie Silvia Toffanin per il funerale della Regina Elisabetta II

Su Canale 5 andrà in onda uno speciale per i funerali della regina Elisabetta II e dovrebbe essere Silvia Toffanin a condurlo

Di ufficiale non c’è nulla, nessun comunicato Mediaset, neppure la guida tv on line ha cambiato la programmazione del 19 settembre. Ma è ormai chiaro che Canale 5 ha fatto la sua scelta e che sarà la rete accesa con una diretta speciale nel giorno del funerale della Regina Elisabetta II per quello che riguarda Mediaset. Salta quindi il debutto di Uomini e Donne, come annunciato dalla redazione del programma via social. E dovrebbe saltare anche Forum per fare spazio alla diretta di una edizione speciale del TG 5 seguita forse da una puntata di un altro format, pensato ad hoc per questa occasione. Il motivo è il seguente: secondo quanto si apprende, dovrebbe essere Silvia Toffanin il volto scelto da Canale 5 per il funerale della Regina Elisabetta. Lo si legge su Tvblog che anticipa questa notizia, mentre di ufficiale, lo ribadiamo, non c’è nulla. Lunedì pomeriggio, è stata Cesara Buonamici a informare il pubblico di Canale 5 con le ultime notizie da Londra e le immagini del saluto della Scozia alla Regina Elisabetta. Sta succedendo anche oggi pomeriggio con un’altra edizione speciale del TG5 in onda al posto delle soap. E anche per questo motivo si pensava che sarebbe stata la giornalista a seguire in diretta il funerale della regina Elisabetta. Secondo TVblog però, ci sarà anche Silvia Toffanin. Non è ancora chiaro se ci saranno due momenti diversi o se magari le due signore di Mediaset saranno insieme, nello stesso studio. Silvia Toffanin non è nuova a questo genere di conduzioni. L’avevamo infatti vista anche al timone di una puntata di Verissimo per il matrimonio di Harry e Meghan, puntata speciale che la redazione del TG5 aveva curato insieme a quella del programma di Silvia Toffanin.

Canale 5 saluta la regina Elisabetta con Silvia Toffanin?

Per il momento nessuna ufficialità. Non conosciamo i dettagli su eventuali orari anche se, il funerale, sarà celebrato alle 11 orario di Londra, per cui è facile immaginare che si partirà intorno alle 11 ora italiana e si andrà poi avanti per tutto il tempo ( e visto che salta Uomini e Donne la maratona dedicata all’ultimo addio alla Regina Elisabetta II potrebbe allungarsi anche nel pomeriggio). Vi terremo aggiornati.