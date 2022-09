Ascolti prima serata: che Flop Porta a Porta battuto da Rete 4 e Rai 2

Che smacco per Bruno Vespa: la puntata speciale di Porta a Porta dedicata alle elezioni è un flop, Rai 1 superata da Rete 4

Agli italiani interessa davvero ascoltare i politici in tv? A quanto pare sempre meno, lo dimostrano anche i dati di ascolto che la puntata speciale di Porta a Porta in onda il 15 settembre 2022 ha incassato. Il programma di Bruno Vespa ha superato per pochissimo il milione di spettatori, regalando persino la vittoria a Canale 5 che da tempo in prime time non batteva Rai 1 ( se non con la Champions League). Un vero e proprio flop quello arrivato dunque con questa puntata speciale di Porta a Porta. Non solo. Rai 1 viene umiliata da Rete 4 che in share, batte la rete ammiraglia. E come spettatori perde giusto di una manciata rispetto al programma di Bruno Vespa. Ieri, Dritto e Rovescio, ha aperto la sua puntata con una lunga intervista a Giorgia Meloni . Vince Jennifer Lopez: un grande classico, Ricomincio da me, che fa trionfare Canale 5. Parliamo chiaramente sempre di numeri molto bassi. Canale 5 sfiora i 2 milioni di spettatori ma non li supera. Basta comunque il 13 % di share per vincere la serata.

La puntata speciale di Porta a Porta è stata battuta anche da Rai 2 con il telefilm molto amato dal pubblico, Delitti in paradiso.

Gli ascolti della prima serata del 15 settembre 2022

Molto male Bruno Vespa su Rai 1. La puntata Speciale Porta a Porta è stata vista ieri sera da 1.100.000 spettatori pari al 7%. Su Canale 5 Ricomincio da Me ha raccolto davanti al video 1.975.000 spettatori pari al 13.5% di share. Meglio di Rai 1 fa anche Rai 2. Su Rai2 Delitti in Paradiso ha interessato 1.443.000 spettatori pari all’8.1% di share. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.025.000 spettatori con l’8.5% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 713.000 spettatori con uno share del 6.2%. Su Tv8 l’incontro di Conference League Basaksehir-Fiorentina segna 748.000 spettatori con il 4.2%. Sul Nove Sei Mai Stata sulla Luna? ha raccolto 373 .000 spettatori con il 2.4%.

Su Rai3 La Casa delle Stelle ha raccolto davanti al video 467.000 spettatori pari ad uno share del 3%.