Anche Silvia Toffanin è gelosa: la Cabello vuole limonare con Piersilvio ma la conduttrice non ci sta

Show di Victoria Cabello a Verissimo: rivela di voler baciare Piersilvio Berlusconi scatenando la reazione di Silvia Toffanin

Se avete perso ieri l’intervista di Silvia Toffanin a Victoria Cabello, vi consigliamo di rivederla su Mediaset Play, per 20 minuti di puro divertimento. La conduttrice, fresca vincitrice di Pechino Express, è stata ospite della prima puntata di Verissimo in onda il 17 settembre 2022. E tra una confidenza seria e una scherzosa, ha anche rivelato a Silvia, quello che sarebbe uno dei suoi sogni proibiti. E far parlare la Toffanin della sua vita privata è cosa parecchio ardua ma la Cabello ce l’ha fatta! Victoria ha infatti rivelato di avere un sogno, sin da quando è molto molto giovane. Quello di baciare una persona che fa parte della vita di Silvia Toffanin. Di certo la conduttrice di Verissimo non si aspettava una simile rivelazione ma è successo…E così abbiamo scoperto che anche la Toffanin è gelosa…

Victoria Cabello a Verissimo racconta della sua malattia

Victoria Cabello vuole baciare Piersilvio

Prima di congedarsi dallo studio di Canale 5, la Cabello ha fatto una rivelazione a Silvia Toffanin e le ha raccontato: “Senti Silvia io ti devo confessare una cosa particolare. Te la devo proprio confessare. Tra le tante cose che guardavo quando ero più piccola c’era ovviamente Drive In. ” E fin qui, nulla di eccezionale ma poi ha sganciato la bomba: “Bene, io ero pazza davvero di Pier Silvio. Dov’è adesso Pier Silvio? Allora?! Ho limonato chiunque e l’unico che non ho limonato è lui. ” La Toffanin imbarazzata ha risposto dicendo che no, non si può toccare, che Piersilvio è a casa. E Victoria ha continuato: “Non si può toccare? Nemmeno una gag? Secondo me la Toffanin adesso mi aspetta qui fuori per farmela pagare”.

“No lui non lo puoi limonare, lascialo stare. Nemmeno una gag, al massimo con la mano davanti!” ha detto la Toffanin rispondendo alla domanda della Cabello e confermando di essere gelosa. Per il momento quindi, il sogno di Victoria dovrà attendere…