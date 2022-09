Romina Carrisi dichiara il suo amore al regista di Oggi è un altro giorno

Chi è il fidanzato di Romina Carrisi? A Verissimo le sue parole d'amore

Romina Carrisi è fidanzata con il regista di Oggi è un altro giorno, una storia d’amore con Stefano Rastelli che la rende così felice da fare esplodere di gioia anche Romina Power. E’ nello studio di Verissimo che oggi Romina Carrisi ha dichiarato il suo amore per Stefano. Erano già usciti allo scoperto alla festa di compleanno di lei, ai suoi 35 anni, un regalo fatto a vicenda, in tv però la figlia di Al Bano e Romina Power ha detto anche altro. Non ha solo confermato la loro relazione ma anche la felicità che gli regala il regista. 35 anni lei, 51 lui ed è Cristel a far notare che forse sarebbe il momento di avere un figlio.

Romina jr: “Sono molto felice”

Stefano l’ha conosciuto ovviamente anche sua madre che è felice per la sua bambina, perché la vede rilassata e più sicura da quando si è innamorata. “E’ in uomo incredibile e non pensavo esistessero uomini come Stefano. Lui è buono, è un uomo molto buono e mi ascolta, una cosa che è molto difficile da trovare negli uomini. Ma lui mi ascolta con sincerità e c’è sempre”.

C’è una curiosità e la Carrisi racconta che il padre di Stefano, Vittoriano Rastelli, famoso fotografo, tanti anni fa fotografò la madre e la nonna nella vasca da bagno. Romina Power ricorda quello scatto, fu uno scandalo per l’epoca.

Cristel e Romina Carrisi hanno trovato gli amori della loro vita, sono certe che adesso ci sia bisogno di un amore anche per la loro mamma. Tutte insieme ricordano Ylenia, le due sorelle ne parlano da poco tempo, in passato hanno avuto molto pudore. Hanno capito che bisogna accettare ma la ferita resta sempre un po’ aperta, anche se ognuno ha il suo destino. Romina Power aggiunge solo che quando hanno scattato la foto con tutti i suoi figli quella era la vera felicità, non le sembrava vero averli tutti lì, poi la vita le ha tolto la primogenita.