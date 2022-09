Gli ascolti della prima serata: Scherzi a parte battuto anche dalle repliche di Lolita Lobosco

Gli ascolti del 18 settembre 2022: le repliche di Rai 1 fanno meglio di Scherzi a parte, che imbarazzo per Canale 5

Comprendere come mai su Canale 5 si sia deciso di fare una nuova edizione di Scherzi a parte, dopo gli ascolti parecchio discutibili dell’ultima edizione andata in onda, è cosa parecchio difficile. Ma questa è stata la decisione di Mediaset e ne prendiamo atto. Gli ascolti del 18 settembre 2022 ci rivelano che la scelta di Canale 5 è stata completamente sbagliata. Non a caso, nella serata di ieri, incredibilmente, vincono le repliche di una fiction vista di recente in tv. Uno smacco per Canale 5.

Va detto, che numeri a parte, a differenza di quanto sta succedendo sui canali Rai, almeno su Canale 5 e su altre Reti mediaset, si stiano iniziando a vedere le nuove proposte della stagione. Considerando che siamo giunti al 19 settembre e che ancora alla domenica ci siano le repliche di Lolita Lobosco fa parecchio riflettere. E va bene che la data limite è stata fissata come il 25 settembre, le elezioni, e va bene che la cronaca deve avere priorità ma non si capisce perchè addirittura per due serate alla settimana, debba andare in onda una fiction di cui è pronta la seconda stagione, quando tra l’altro i titoli per l’autunno e per queste prime settimane di settembre, non sarebbero mancati. E invece repliche su repliche, e fino a quando porteranno anche ascolti buoni, forse la strategia non cambierà.

Ma vediamo i numeri della prima serata di ieri.

Gli ascolti del 18 settembre 2022: i dati della prima serata con il debutto di Scherzi a parte

Le Indagini di Lolita Lobosco vince la serata con una media di 2.855.000 spettatori pari al 19.1% di share. Su Canale5 – dalle 21.45 alle 0.58 – l’esordio di Scherzi a Parte ha raccolto davanti al video 2.048.000 spettatori con uno share del 17.1%. Tra l’altro a proposito di share, facciamo notare che la fiction di Rai 1 ha salutato il pubblico intorno alle 23,30 mentre il programma di Canale 5 è durato quasi fino all’una.

Su Rai2 Tg2 Post ha interessato 613.000 spettatori (3.5%). A seguire Bull ottiene 447.000 spettatori (2.8%).

Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 519.000 spettatori (4.1%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 552.000 spettatori pari al 4.4%. La7 batte quindi Rete 4. Su Tv8 L’ombra delle spie segna 196.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Ficarra e Picone – Diciamoci la Verità è seguito da 262.000 spettatori (1.8%).