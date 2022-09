Orietta Berti non dorme con il marito e salva Sonia Bruganelli dalle critiche

Orietta Berti spiega perché anche lei dorme in camere separate e non con il marito, proprio come Sonia Bruganelli

Orietta Berti ha sempre raccontato di un grande amore per suo marito ma non dorme con Osvaldo. A Verissimo anche lei confessa che dorme in camere separate, così salva Sonia Bruganelli che di recente ha raccontato la stessa cosa ma non è stata compresa. “Se lo dice Orietta va bene?” lei invece viene criticata, come sempre. “5 anni con Osvaldo ma ormai sono così abituata a stare con lui che penso come lui e parlo come lui ma lui non parla come me però” fa sorridere tutti Orietta Berti. “Lui adesso è un po’ di tempo che non viene con me ma io sono dipendente da lui, ho sempre bisogno del suo consenso e gli chiedo se una cosa la devo fare o meno, poi la faccio lo stesso ma alla fine ha ragione lui” è legatissima al suo Osvaldo ma sembra che a lei sia tutto concesso, meno alla moglie di paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli e Orietta Berti: camere separate con i loro mariti

Per Sonia suo marito non ha sempre ragione, è sposata da 20 anni con Paolo Bonolis non sente il peso di tutto questo tempo ma la spaventa essere dipendente da lui, dal loro amore, preferisce anche stare un po’ distante, per lei è importante. Dormono in camere separate e risponde che non è certo una proposta di legge, semplicemente è una loro scelta ma è stata molto criticata.

Orietta Berti sorprende tutti, anche lei non dorme nella stessa camera con suo marito. Spesso dormono separati perché la Berti va a dormire molto tardi e non vuole disturbarlo, alle 4 di notte è ancora in cucina a preparare i ragù per tutti. Inoltre, ama dormire con la finestra aperta e questo invece è un vero disagio per suo marito. Una forma di rispetto, per questo c’è la scelta di avere ognuno il proprio letto. Detto dalla Berti fa un altro effetto? Se lo dice Sonia Bruganelli vuol dire che lei e Paolo sono in crisi.