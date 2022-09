Antonella Clerici rivela l’ammirazione per una bellissima donna: “Mi sono ispirata a lei”

Antonella Clerici svela da chi ha rubato il modo di vestire e di fare tv: da una donna meravigliosa

C’è un personaggio famoso a cui Antonella Clerici si è sempre ispirata dall’inizio de La prova del cuoco e lo svela oggi nel suo nuovo programma. A E’ sempre mezzogiorno torna Angela Frenda nel suo spazio nel bosco e con il suo nuovo libro “La rivoluzione ai fornelli” per raccontare la storia di grandi cuoche, di grandi cuochi. Oggi ci racconta di Nigella Lawson e Antonella Clerici si illumina, desidera raccontare perché è così legata a Nigella, uno dei suoi miti. Angela Frenda racconta che la protagonista scelta oggi è passata dall’essere giornalista alla regina del food porn con il suo modo di parlare di cucina. Lei è definita anche la dea della cucina. Un grande successo per una donna con una vita particolare, figlia di Nigel Lawson, parla un ottimo italiano e la Frenda l’ha intervistata più volte. Averla a E’ sempre mezzogiorno sarebbe un sogno per Antonella Clerici che svela tutto.

Antonella Clerici, la sua ammirazione per Nigella Lawson

“Io vedevo questa meravigliosa donna in tv, formosa come me, ha iniziato più o meno un anno prima di me in tv. L’ho studiata moltissimo anche nel gioco dei primi piani ma soprattutto nel modo di vestire. Se andate a vedere le mie prime puntate vestivo come lei”. Ha rubato il suo stile, per ammirazione, perché sicura fosse la giusta sensualità e il modo corretto per presentarsi al pubblico.

C’è molto di più che lega Antonella Clerici alla splendida Nigella Lawson ma su questo la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno tace. La morte della madre per cancro, anche i dolori in amore, anche se così diversi. Dopo un periodo negativo e dopo tutto la Lawson è risorta dalle sue ceneri, splendida su Vogue. “Credo sia una delle persone più amate dal pubblico” ne è certa Angela Frenda. Aggiungiamo che anche la Clerici è tra le più amate del pubblico. “Attraverso la cucina passa tutta la nostra vita, il nostro successo e anche di più” conclude la conduttrice zittendo chi convinto di offenderla spesso le risponde con un “torna in cucina”.