Gli ascolti del martedì: vince Canale 5, Floris batte Giordano e Berlinguer

Con il film Lockdown all'Italiana Canale 5 vince la gara negli ascolti per la prima serata del 20 settembre: ecco tutti i dati

Una prima serata ancora un po’ moscetta quella del martedì sera. Ne sono dimostrazione i dati auditel relativi agli ascolti del prime time di ieri, 20 settembre 2022. Torna a vincere Canale 5 con il film in prima visione Lockdown Italia che batte Rai 1 con una serata dedicata a Sophia Loren. Le reti ammiraglie comunque non brillano e devono accontentarsi di questi risultati ( da notare tra l’altro, l’assurda partenza di Rai 1 alle 21,40 sempre più in linea con Canale 5, una cosa davvero vergognosa). Rai 1 scende sotto i 2 milioni di spettatori, ne approfitta Rai 2 che risale con la terza puntata di Nudi per la vita, con le signore dello spettacolo protagoniste questa volta. Vince comunque Canale 5 : bastano 2 milioni di spettatori e il 15 % di share per assicurarsi la vittori in prima serata.

Ma vediamo nel dettaglio i numeri di ieri.

Gli ascolti del 20 settembre 2022: ecco i dati auditel della prima serata

Su Canale 5 la prima tv di Lockdown all’Italiana ha raccolto davanti al video 2.316.000 spettatori pari al 14.7% di share. Mediaset quindi torna a vincere.

Non brilla il documentario Sophia! dedicato alla Loren : il programma è stato visto ieri da 1.608.000 spettatori pari al 10.1%. Su Rai2 Nudi per la Vita ha interessato 1.113.000 spettatori pari al 6.1% di share.

Su La7 diMartedì ha registrato 1.282.000 spettatori con uno share dell’8.2%. Il programma di Floris è il talk più visto: stacca nettamente Carta Bianca ( che questa settimana fa meglio di Rete 4) e Giordano.

Su Italia 1 Terminator – Destino oscuro ha intrattenuto 998.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 836.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 745.000 spettatori con il 5.7% di share.

Da segnalare gli ascolti delle puntate in chiaro di Pechino Express. Su Tv8 Pechino Express segna 660.000 spettatori con il 4.1%. Sul Nove A Testa Alta ha raccolto 493.000 spettatori con il 2.7%.