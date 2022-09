Giovanna Civitillo debutta a E’ sempre mezzogiorno e propone le sagre in Italia

Avete voglia di sagre? Le propone Giovanna Civitillo nella rubrica di E' sempre mezzogiorno

Gran sorpresa oggi per il pubblico di E’ sempre mezzogiorno: nel cast entra Giovanna Civitillo. Niente ricette per la moglie di Amadeus, ex ballerina, bravissima nella conduzione, sempre solare ma Antonella Clerici ha pensato per lei a qualcosa di adatto. Gira e va è lo spazio per lei nel mezzogiorno di Rai 1. Ci porta su e giù per l’Italia tra sagre storiche, tra voglia di far festa e di stare insieme alla promozione dei prodotti che ogni paese propone. Si inizia dalla festa del baccalà alla vicentina e Sondrigo dal 15 al 26 settembre ospita questa festa. Se vi piace il baccalà non perdete questa occasione con oltre 80 quintali di baccalà. L’idea di Antonella Clerici e di Giovanna Civitillo è quello di proporre ai telespettatori cosa fare nel fine settimana, certe che le sagre siano la passione di molti ma anche l’occasione giusta per tornare a sorridere, a stare insieme e promuovere le varie attività e i prodotti del territorio.

Giovanna Civitillo protagonista ma anche vicina di casa di E’ sempre mezzogiorno

Si passa al Centro e si arriva a Lariano dove troviamo la festa del fungo porcino, in corso adesso e fino al 25 settembre. Se siamo vicino Roma o abbiamo voglia di una gita non perdiamo la sagra dei funghi.

Arriviamo al Sud e la Civitillo suggerisce San Vito Lo Capo, nella splendida Sicilia, il Cous cous fest, un evento internazionale che terminerà il 25 settembre, un festival importantissimo con incontro di culture, non solo piatti da gustare. Il cous cous è un piatto celebrato in tutto il mondo, considerato il piatto della pace perché di condivisione e amicizia. Sergio Barzetti, Alessandro Billi e Antonella Ricci in competizione nel citato festival propongono le loro ricette.

Giovanna Civitillo invita tutti non solo a partecipare ma anche ad inviare foto delle sagre e indicare quali feste ci sono in giro per l’Italia. Una rubrica davvero interessante e perfetta per il programma.