Ascolti tiepidini per il Grande Fratello VIP 7 nonostante i numeri bassi di Porta a Porta

Il Grande Fratello VIP 7 vince facile la serata ma gli ascolti del 22 settembre sono per tutti molto bassi

Non brilla, almeno per il momento, il Grande Fratello VIP 7 e non riesce a sfondare nella serata del 22 settembre 2022, il 20% di share. Eppure Rai 1 ha offerto una ghiotta occasione su un piatto d’argento visto che in prime time ieri, c’era una puntata speciale di Porta a Porta dedicata alle elezioni politiche che non ha sfondato neppure il muro dei due milioni di spettatori. Canale 5 riesce quindi a vincere in modo facilissimo la serata, con il Grande Fratello VIP 7 che è il programma più visto del 22 settembre. Ma gli ascolti, sono davvero bassi, per entrambe le reti ammiraglie. Una partenza diesel quella del GF VIP 7 destinata a crescere poi nelle prossime settimane quando ci saranno dinamiche da sviscerare? Vedremo anche perchè dalla prossima settimana, finalmente, Rai 1 inizierà a fare sul serio con le fiction che non porteranno di certo a casa gli ascolti delle puntate di Porta a Porta.

Ma vediamo i numeri, con i dati auditel relativi alla prima serata di ieri.

Gli ascolti del 22 settembre 2022: ecco i dati auditel della prima serata

Vincono la serata Alfonso Signorini e i suoi vipponi. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.266.000 spettatori pari al 19.5% di share (Grande Fratello Vip Night 910.000 – 30.5%).

Nella serata di ieri, la puntata speciale di Porta a Porta – Politiche ‘22 non ha sfondato il muro dei due milioni di spettatori; il programma di Bruno Vespa è stato visto da 1.526.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 l’ultimo appuntamento con Nudi per la Vita ha interessato 1.198.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Italia 1 Max Angioni: Miracolato ha catturato l’attenzione di 932.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Criminali come Noi ha raccolto davanti al video 753.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 767.000 spettatori con il 5.7% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 879.000 spettatori con uno share del 6.6%. La7 batte Rete 4.

Su TV8 Francia-Austria ha segnato il 3.1% con 605.000 spettatori mentre sul Nove Nemico Pubblico ha catturato l’attenzione di 429.000 spettatori (2.7%).