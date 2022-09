Elisa Isoardi dopo lo stop torna con Vorrei dirti che: si va in Toscana

Seconda puntata di Vorrei dirti che oggi su Rai 2: le anticipazioni del 25 settembre 2022

Dopo la puntata d’esordio c’è stato un primo stop per Elisa Isoardi. La passata settimana infatti la seconda rete ha ospitato la Coppa Davis e Vorrei dirti che non è andato in onda. Oggi, 25 settembre, si torna con la seconda puntata del programma. Nella nostra recensione, vi abbiamo raccontato quello che a nostro avviso manca nel programma di Elisa Isoardi, o forse quello che è mancato alla conduttrice ( leggi qui la recensione). Si migliorerà nei nuovi appuntamenti che ci aspettano in questo autunno su Rai 2? Gli ascolti non avevano convinto troppo due settimane fa, all’esordio. Vedremo che cosa succederà domani con i dati. Ma nel frattempo, scopriamo le anticipazioni di questa seconda puntata di Vorrei dirti che.

Vorrei dirti che anticipazioni: oggi la seconda puntata in Toscana

Stavolta Elisa Isoardi farà tappa a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia, per raccontare la storia di Mariacarla, che vorrebbe chiedere scusa al marito Alessio per averlo abbandonato in una situazione delicata e non averlo sostenuto nei momenti di sconforto. I protagonisti delle storie di “Vorrei dirti che” sono, infatti, persone comuni che hanno contattato il programma, un format a metà strada tra il factual e l’emotainment, perché, con l’aiuto di Elisa Isoardi, vogliono ringraziare o chiedere scusa a una persona a loro cara. Per farlo, preparano un “piatto della memoria”, legato ai ricordi e ai gusti del destinatario della sorpresa. In ogni puntata dello show, la conduttrice arriverà nella città in cui abita il protagonista della storia: insieme decideranno il piatto da preparare, faranno la spesa e, una volta a casa, cucineranno il piatto grazie anche all’aiuto di un cuoco, amico di Elisa. Subito dopo, la Isoardi convocherà il destinatario della sorpresa e tutti insieme si accomoderanno a tavola per condividere il piatto e tornare indietro con i ricordi. In seguito, arriverà il momento più sentito, con la lettura della lettera, di ringraziamento o di scuse, che il protagonista della storia ha scritto per il suo caro.