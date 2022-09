Federica Pellegrini e Matteo Giunta: “C’è pressione per avere un figlio”

Si emozionano Federica Pellegrini e Matteo Giunta, avere un figlio è da tempo un loro desiderio

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Verissimo hanno gli occhi lucidi, lei non trattiene le lacrime guardando le immagini del matrimonio fino a parlare del figlio che desiderano tanto. Sono belli e innamorati, sono fortunati entrambi, lo ripetono con altre emozioni, si scambiano altre dichiarazione d’amore. Federica Pellegrini e Matteo Giunta raccontano le emozioni del matrimonio, la campionessa come ha detto più volte era preoccupata per il padre: “Io ero preoccupata per mio padre perché se per noi era un’emozione forte per lui lo era ancora di più perché per un padre lasciare la sua bambina a un estraneo…”. Alla fine Federica Pellegrini ha ceduto ed è lei che ha pianto quando è entrata in chiesa, quando ha visto Matteo all’altare. Il mantra invece di Matteo Giunta era quello di non piangere ma anche per lui il colpo al cuore è arrivato quando l’ha vista entrare in chiesa in abito da sposa ma quando si è avvicinato il papà di Federica le sue parole l’hanno fatto sciogliere.

Le parole del padre di Federica Pellegrini a Matteo Giunta

Gli ha detto: “Ti consegno la mano di mia figlia e mi ha stretto la mano per dirmi ‘mi raccomando’” il mantra non ha fatto effetto. Sono fortunati, lo ripetono e la Pellegrini sottolinea il forte legame con la suocera: “Sono fortunata anche in questo. Alla base di tutto ci sono le nostre famiglie, abbiamo avuto fortuna non lo so ma abbiamo delle bellissime famiglie e io sono convinta che parta tutto da lì”.

Le famiglie però attendono già un bebè: “C’è una leggera pressione per fare un bambino” ride Federica Pellegrini, perché le nonne già aspettano. “E’ sempre stato il nostro sogno ma è rimesso tutto alla natura, sarà quello che verrà”. Non vedono l’ora anche loro ma vorrebbero meno pressione. Non è vero che Federica non ha mai sognato matrimonio e famiglia ma attendeva l’uomo giusto.