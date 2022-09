Quanto costa BellaMa’? Dopo il flop del programma si fanno i conti in tasca a Diaco e alla Rai

Dopo il flop clamoroso delle prime due settimane si fanno i conti: quanto costa Bellama', quanto costa Diaco alla Rai ?

Nei corridoi di Viale Mazzini a quanto pare si chiacchiera e anche tanto. E si parla in questi giorni, di Bellama’ e degli ascolti parecchio deludenti del programma di Pierluigi Diaco. Un programma che non decolla ma soprattutto che non sembra avere un senso, un programma che, come vi abbiamo già detto, non ha nè capo nè coda. E il fatto che si sia lavorato tutta l’estate a Bellama’, spendendo anche bei soldini, starebbe creando non pochi problemi a chi ha preso le decisioni. Nelle ultime ore, a fare i conti in tasca a Diaco e alla Rai, è stato il giornalista del Foglio, Carmelo Caruso. Nel suo editoriale dal titolo “Bella Diaco, ecco perché in Rai si discute del contratto da sballo del conduttore (amico di Meloni)” ha messo in evidenza quelle che sarebbero le cifre, al di sopra della media degli altri programmi Rai, che si starebbero spendendo per il programma di Diaco, in diretta tutti i giorni.

BellaMa’: ancora polemiche per Diaco

“La notizia è che il suo programma Rai non fa gli ascolti attesi, l’altra notizia è che il suo compenso è al di sopra della media (274 mila euro; oltre 1.500 euro a puntata). Stiamo parlando di Pierluigi Diaco. È un veterano della Rai. Ha un curriculum lungo e molte esperienze alle spalle” si legge sul Foglio. Numeri chiaramente, non confermati dalla Rai, va detto.

Nell’articolo poi si legge: “Oggi è “blindato” e forse per la ragione che lo stesso Diaco ha rivendicato in un’intervista a Repubblica: “Giorgia Meloni è una delle mie migliori amiche, onesta e leale. Ma non ho mai parlato con lei di Rai, parliamo di altre cose e si cazzeggia”. Non c’è motivo per non crederci. Lui non parla di Rai con Meloni ma in Rai parlano invece di Diaco”.

Nonostante la pioggia di critiche arrivata dopo le prime due settimane di messa in onda del programma; nonostante gli ascolti molto al di sotto della media e decisamente più bassi di quelli fatti da Detto Fatto nella stagione 2021-2022, non sembra che Diaco possa perdere il posto o che il suo programma sia almeno per ora, a rischio chiusura.