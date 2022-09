Silvia e Giulia Provvedi, ancora rabbia mentre raccontano tutto della morte del padre

La morte del padre vissuta al telefono minuto dopo minuto, un dramma per Giulia e Silvia Provvedi

Silvia e Giulia Provvedi a Verissimo raccontano tutto il dolore per la morte del padre, spiegano minuto dopo minuto cosa è successo quella notte. E’ ancora forte la rabbia per gli aiuti che non hanno ricevuto, per i soccorsi che sembra siano arrivati in ritardo. Giulia parla anche di una situazione che non avrebbe voluto vedere quando è arrivata a casa del padre ormai morto. La bocca lasciata ancora aperta, immagini che Giulia Provvedi non potrà mai dimenticare. Il padre aveva un tumore, stava affrontando le cure con la chemioterapia ma dalla mattin sentiva un po’ di ansia, non aveva più un polmone poteva essere normale l’affanno, era da escludere un infarto con gli ultimi controlli. In videochiamata con il padre lui faceva fatica a respirare, era passata la mezzanotte, la madre che era con papà Claudio lo tranquillizzava ma chiamato il 118 ha avuto un arresto cardiaco. I soccorsi sono arrivati in ritardo, un’altra chiamata delle figlie al 118, ai soccorsi che non arrivavano e che non davano informazioni sul cosa fare. Silvia e Giulia Provvedi si aspettavano una sensibilità maggiore come chiunque l’aspetta in questi casi.

Dall’alto i segnali del papà di Giulia e Silvia Provvedi

E’ Giulia che ci crede più di tutti e coinvolge tutta la famiglia. Sa che suo padre le manda i segnali che lei chiede. A lui raccontava sempre quanto crede in queste cose ed è questo che la fa andare avanti. Anche per sua sorella Silvia non è facile, soprattutto perché negli ultimi anni la sua vita non è semplice. Tira fuori una forza incredibile, la trova in sua figlia, la piccola Nicole, nella certezza che presto torneranno ad essere una famiglia con il suo compagno.

Lacrime e dolore per Le Donatella che sentono ancora troppo lontana la felicità ma sanno anche che devono continuare e che possono cercare tanto anche in altro, facendo altre cose. Non sarà semplice ma devono andare avanti.