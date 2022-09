Maratone elettorali: gli ascolti premiano Rai 1 con Bruno Vespa, dietro Mentana

E' Rai 1 la rete più vista nella lunga serata dedicata alle maratone elettorali: ecco i dati del 25 settembre 2022

Una serata all’insegna delle lunghe maratone quella di ieri, dopo che alle 22 si sono chiusi i seggi elettorali. In attesa di conoscere i risultati delle elezioni, il pubblico, nella serata del 25 settembre 2022 ha potuto informarsi su più canali. A Bruno Vespa come sempre il compito di iniziare su Rai 1 la lunga maratona per poi cedere la linea al Tg1 andato avanti con una edizione speciale nella notte. E’ Rai 1 la rete più vista nella serata dedicata ai risultati elettorali in tempo reale. Lo speciale Porta a Porta con Bruno Vespa è stato visto, fino alle 2 circa da una media di 1.888.000 spettatori pari ad uno share del 18.7%. A seguire poi il Tg1 con edizione speciale che ha mantenuto la stessa media in share. Rai 1 quindi è stata la rete più vista tra prima e seconda serata per quello che riguarda il capitolo elezioni. Tra l’altro Bruno Vespa ha contato su un traino eccellente arrivato da una puntata speciale dei Soliti Ignoti di Amadeus che ha registrato un ascolto medio di 4 milioni di spettatori ( qui i dati nel dettaglio).

I dati delle trasmissioni in diretta per i risultati delle elezioni

Su Rete4 Speciale Quarta Repubblica – Vincitori e Vinti è stato visto da 945.000 spettatori con il 7.6% di share (presentazione 937.000 – 4.8%).

La Maratona Mentana su La7 ha conquistato una media del 12,30 % e si piazza quindi dietro a Bruno Vespa. Seguono poi molto staccate, sotto il 3% di share sia il Tg2 che il Tg3 con gli speciali andati in onda dopo le 22,30.

In generale gli ascolti di tutti i programmi dedicati alla lunga maratona elettorale, visto anche il risultato parecchio scontato, con la vittoria schiacciante di Giorgia Meloni, perdono parecchi spettatori rispetto al passato, quando questo genere di programmi svettava con milioni di spettatori incollati al teleschermo. Tra le informazioni che ormai si trovano on line in tempo reale, e il disinteresse verso la politica ( come si è visto anche con il dato dell’astensionismo) gli ascolti sono crollati.