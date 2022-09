Ascolti tv, Il commissario Montalbano batte gli Emigratis di Pio e Amedeo. Nessun boom per Canale 5

Ecco i dati di ascolto del 28 settembre 2022: vince Montalbano in replica, nessun boom per Emigratis

Comprendere come mai Pio e Amedeo abbiamo meritato un posto nella prima serata di Canale 5 con il loro Emigratis resterà per noi un mistero, che non vogliamo neppure risolvere. Il problema è di certo di Mediaset che nella serata del 28 settembre 2022 ha avuto la dimostrazione che questa mossa, non ha per nulla funzionato. Ma forse ci si aspettava il 17% di share da Emigratis, ci si aspettava che Pio e Amedeo sarebbero stati battuti anche dalle repliche del Commissario Montalbano che ha conquistato oltre 3 milioni di spettatori ieri. Insomma benino, non malissimo. Quei numeri però, potevano facilmente arrivare anche su Italia 1 e lì si che sarebbero stati numeri di un successo. Su Canale 5, la cosa cambia . Tra l’altro, numeri a parte, si potrebbe discutere per ore della scelta di mandare in onda un programma del tutto privo di ogni contenuto adatto a una famiglia, di un programma che fa ridere poche, pochissime persone. Ma questo è un gusto personale, che però rispecchia a quanto pare, anche quello di molti italiani, visto che Emigratis non ha sfondato neppure il muro dei 3 milioni di spettatori.

Gli ascolti del 28 settembre 2022: vince Rai 1

Primo gradino del podio per Il Commissario Montalbano , l’episodio in onda ieri è stato visto da una media di 3.130.000 spettatori pari al 18.3%. Poco distante, per motivi di share legati alla durata, Emigratis. Su Canale 5 – dalle 21.42 alle 0.26 – la prima puntata di Emigratis ha raccolto davanti al video 2.547.000 spettatori con il 16,9% di share. Certezza Federica Sciarelli Su Rai3: Chi l’ha Visto? è stato visto da una media di 1.724.000 spettatori pari ad uno share del 10.4%.

Su Rai2 Delitti in Paradiso ha interessato 1.109.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 Trespass ha intrattenuto 988.000 spettatori (5.1%).Su Rete4 Controcorrente Prima Serata totalizza un a.m. di 823.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 Una Giornata Particolare ha registrato 780.000 spettatori con uno share del 4.3%. Su Tv8 X Factor segna 558.000 spettatori con il 3.3%. Sul Nove Armageddon – Giudizio Finale ha raccolto 317 .000 spettatori con il 2%.