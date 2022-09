Al Bano e Romina Power tornano insieme sul palco dopo tre anni, ci sono anche i figli

Anche la figlia Romina Carrisi è partita con Al Bano e Romina Power per una nuova avventura

Sul divano di Oggi è un altro giorno nella puntata dei oggi manca Romina Carrisi, è a Vienna, è partita con Al Bano e Romina Power, con la mamma, il papà e con il fratello Yari. Tutti insieme per un gran ritorno sul palco, un concerto che dopo tre anni riunisce l’ex coppia d’oro. Stasera 30 settembre 2022 saranno protagonisti del concerto “La notte italiana” alla Wiener Stadthalle di Vienna. Sono in Austria con I Ricchi e Poveri e Drupi, un concerto che Romina jr non voleva perdere. E’ sempre una gioia per lei vedere Al Bano e Romina insieme ma finalmente dopo tre anni, dopo la pandemia sono pronti a cantare di nuovo insieme. Il pubblico non li ha mai dimenticati come coppia e continua a volerli in concerto.

Al Bano e Romina Power in collegamento da Vienna con Oggi è un altro giorno

Romina Carrisi intervista la sua famiglia, entra prima nel camerino di papà Al Bano e lui regala ai telespettatori un pezzetto di un suo brano, già in gran forma con la voce per l’evento di questa sera. Camerino separato ovviamente per Romina Power che inganna l’attesa e l’emozione giocando a carta con i suoi collaboratori. E’ dolcissima con sua figlia che come sempre si butta un po’ giù glissando sulle sue capacità. La sua mamma non ha dubbi, è la più intelligente tra tutti la sua piccola Romina.

Yari è in meditazione, lui si concentra e trova le energie così ma è pronto a salire sul palco per le prove, sua sorella lo segue. Manca solo Cristel che è in Croazia, a casa, con i suoi tre bambini, tutti piccoli. Dallo studio Francesco Oppini, nuovo acquisto di Oggi è un altro giorno tra gli affetti stabili, commenta che se la sua famiglia è strana quella di Romina Carrisi lo è ancora di più.