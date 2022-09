Susanna Messaggio vede angeli accanto a Serena Bortone e ricorda la morte della figlia

Susanna Messaggio commuove Serena Bortone, le dice degli angeli che vede accanto a lei

Che ospite straordinario Susanna Messaggio a Oggi è un altro giorno. Passano gli anni e ha sempre più carisma e così tanto da raccontare; parla degli angeli e commuove Serena Bortone. Susanna Messaggio vede gli angeli accanto alla conduttrice che le chiede come fa, cosa vede. “Io vivo anche di simboli, nessuno muore perché l’energia si trasforma in nuova energia. Ogni angelo è qui vicino a noi e io li vedo. E’ scienza non è fantascienza e io li vedo gli angeli, non ti preoccupare. Io vedo molte più persone di quelle che ci sono. Io vedo delle persone che ti vogliono abbracciare”. Serena Bortone si emoziona quando Susanna Messaggio le rivela che accanto a lei ci sono uomini e donne: “Quando una persona è bella dentro c’è la luce. Tu sei Serena di nome e di fatto…”. Ognuno ha una persona cara che non c’è più, l’emozione di Serena Bortone è evidente ma è anche affascinata dalle parole della Messaggio.

Susanna Messaggio racconta della morte della figlia

Serena Bortone è colpita dalla sua ospite, desidera sapere tutto delle sue capacità sensitive. La Messaggio spiega che ha studiato, è così che ha iniziato, poi sono arrivati i momenti difficili, gli ostacoli della vita, ha dovuto imparare a superare il dolore, si riferisce alla morte di sua figlia. Aveva solo 8 mesi, aveva un problema al cuore, doveva essere operata e nonostante i nonni medici la piccola è volata via.

“Ho avuto tante opportunità… Dentro di noi si deve creare sempre qualcosa che ci dà forza di andare avanti e tutte le tempeste si possono superare. I miei angeli sono qua e mi accompagnano”. Ricorda Mike Bongiorno, Corrado, Raimondo e Sandra e tanti altri ma è solo l’inizio di ciò che potrebbe raccontare. Serena la vuole di nuovo ospite, le chiede se può tornare o restare a Roma. Susanna è felice, tutti sono rapiti da ciò che racconta e da come lo racconta. La vedremo ancora a Oggi è un altro giorno.