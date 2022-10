Alena Seredova sceglierà l’abito da sposa un mese prima: “Vado su e giù col peso”

Alena Seredova racconta del suo secondo matrimonio, dell'abito da sposa ma anche del suo peso

Sempre così sincera Alena Seredova nel raccontare dei preparativi per il matrimonio spiega che all’abito da sposa ci penserà solo un mese prima del sì. Non può farlo prima perché confida che lei prende e perde peso, la bilancia con Alena Seredova va su e giù. Quindi, tutto dipenderà da come sarà la sua forma fisica in quel periodo. “Io vado su è giù con il peso, vediamo come sarò un mese prima del matrimonio. Provo a snellirmi un attimo” deciderà quindi come e quale sarà il suo abito da sposa solo poco prima della data del matrimonio. Fa sorridere tutti quando racconta che di certo adesso c’è solo il marito. Alessandro Nasi ha dato una seconda vita, una seconda felicità ad Alena Seredova. La modella ex moglie di Gigi Buffon non ci credeva più, non dava nemmeno più importanza a “una cosa che poi può cambiare”. Le delusioni le hanno fatto molto male ma con Alessandro Nasi è arrivata la vera felicità, con la piccola Vivienne il vero sogno diventato realtà.

Alessandro Nasi ha sorpreso Alena

Non si aspettava che il suo compagno le chiedesse di diventare sua moglie. La Seredova non ama programmare nulla, perché poi magari cambia il tempo e deve cambiare i programmi. E’ evidente che il passato è sempre un po’ presente.

Del suo abito da sposa ha più di un’idea, lo sceglierà poco prima delle nozze ma sa di certo che non sarà una bomboniera, perché non ha più l’età, che non sarà una cosa imbarazzante. E’ bellissima e sempre semplice ed elegante, impossibile che indossi un abito da sposa imbarazzante. Desidera divertirsi il giorno delle nozze, sarà più una cerimonia simbolica ed emozionante, qualcosa da ricordare e tenere nel cuore per sempre.

I suoi figli grandi nati dal matrimonio con Gigi Buffon hanno avuto due diverse reazioni alla notizia del suo matrimonio. Il più grande ha commentato: “Ci sta”, il più piccolo ha chiesto cosa sarebbe cambiato per lui. Ovviamente non cambierà niente per i suoi ragazzi e così si è tranquillizzato, ha dato il suo consenso. Sarà un giorno speciale per una famiglia che è già felice.