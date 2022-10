Verissimo ospiti 1-2 ottobre 2022: le anticipazioni

Ecco tutti i nomi degli ospiti di Verissimo per la puntata del primo ottobre e del due ottobre 2022

Che cosa vedremo nella puntata di Verissimo in onda oggi, 1 ottobre 2022, e che cosa vedremo domani, 2 ottobre 2022? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni che ci rivelano tutti i nomi degli ospiti che arriveranno nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5. Grande attesa per tutti i protagonisti di queste due nuove puntate di Verissimo. Il programma di Mediaset è tornato in grande stile sia al sabato che alla domenica, con ottimi ascolti per Silvia Toffanin. Numeri importanti sia al sabato che alla domenica per Canale 5 che riesce a ottenere la leadership del pomeriggio, senza grosse difficoltà. Ma torniamo al capitolo ospiti.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del primo ottobre 2022

Nella puntata di oggi, 1 ottobre 2022, Silvia Toffanin, accoglierà, in esclusiva, per la sua prima intervista alla televisione italiana, Anthony Delon che parlerà del complicato rapporto con il padre, il grande Alain Delon.

A Verissimo Alena Seredova, prossima alle nozze, racconterà qualcosa in più sui preparativi di questo matrimonio, visto che al momento ha confidato solo della proposta ricevuta dal suo compagno. E ancora, nella puntata di Verissimo in onda oggi su Canale 5, un vero numero 1 della musica italiana, Ron. Inoltre, Federica Panicucci con Francesco Vecchi, saldamente alla guida di “Mattino Cinque” racconteranno a Silvia Toffanon il segreto del successo del loro programma; infine, sarà ospite la show girl ed ex concorrente de “L’isola dei famosi” Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni. Sono stati amatissimi dal pubblico di Canale 5 e tornano insieme a raccontare come procede la vita mamma-figlio.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti di domenica 2 ottobre 2022



Silvia Toffanin intervisterà Belen Rodriguez, pronta a tornare sul palco de “Le Iene”, un programma a cui la show girl argentina tiene tantissimo. Ha più volte raccontato che ha sempre desiderato arrivare nello studio di Italia 1 e ce l’ha fatta. Nella puntata di Verissimo in onda domani, vedremo anche Vanessa Incontrada dalla prossima settimana dietro al bancone di “Striscia la notizia” affianco ad Alessandro Siani. E ancora, a Verissimo la vita piena di gioie, ma anche di dolori dell’attrice Lucrezia Lante della Rovere e i primi splendidi 40 anni di Arisa, tornata nella scuola di “Amici” in veste d’insegnante di canto.