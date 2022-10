Gli ascolti della domenica pomeriggio: calano tutti ma Canale 5 è leader, ottimi numeri per TV8

Non brillano gli ascolti del 2 ottobre 2022 nel pomeriggio di domenica: ecco i dati di ieri, con Canale 5 in vantaggio su Rai 1

Una domenica pomeriggio probabilmente caratterizzata dal bel tempo in quasi tutta Italia e le calde temperature di questa ottobrata potrebbero in qualche modo aver influito sugli ascolti del pomeriggio di tutte le reti. Il 2 ottobre 2022 infatti calano tutti i programmi e i dati di ascolto raccontano di un pomeriggio con ascolti più bassi della media. Vince anche questa settimana Canale 5 con Amici e Verissimo che al momento sono molto lontani da Domenica IN e da Da noi a ruota libera. Vedremo se nelle prossime settimane, con l’arrivo dell’autunno vero e proprio, le cose cambieranno. Chi va invece decisamente bene è Tv8 che , con le differite del Gran Premio, porta a casa ascolti molto alti per la fascia. Nessuno sprint significativo per Elisa Isoardi che conferma la media del 2.6 % su Rai 2.

Vediamo tutti i numeri.

Gli ascolti del 2 ottobre 2022: Amici e Verissimo leader

Su Canale5 Amici incolla 2.523.000 spettatori (20%) e Verissimo conquista 2.085.000 spettatori (19.4%) nella prima parte dalle 16:30 alle 17:52 e 1.698.000 spettatori (15.3%) nella seconda parte dalle 17:56 alle 18:37 chiamata Giri di Valzer.

Gli ascolti del 2 ottobre 2022: i dati di Domenica IN che non decolla

Rai1 Domenica In non riesce ad andare oltre i 2 milioni di spettatori neppure questa settimana. Il programma di Mara Venier si ferma a 2.015.000 spettatori con il 15% nella prima parte dalle 14:07 alle 14:51 e 1.914.000 spettatori con il 16.1% nella seconda parte dalle 14:55 alle 16:49 (I Saluti di Mara a 1.572.000 e il 14.6%). A seguire Da Noi… A Ruota Libera ottiene 1.482.000 spettatori con il 13.5%.

Ottimi numeri per Tv8

Su Tv8 la differita del Gran Premio di Thailandia di MotoGP arriva a 1.209.000 spettatori (9.1%).

Le altre reti

Su Rai2 Il Provinciale incolla 488.000 spettatori pari al 3.6% e Vorrei dirti Che Mini 317.000 spettatori pari al 2.6%. A seguire i Mondiali di Pallavolo Femminile: Olanda-Italia siglano un netto di 624.000 spettatori pari al 5.6%. Su Italia1 E-Planet ha raccolto 370.000 spettatori (2.7%). A seguire Il signore degli anelli – Le due torri sigla 310.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.062.000 spettatori (14.9%); Mezz’Ora in Più è seguito da 1.029.000 spettatori (8.2%) e Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà da 760.000 spettatori (6.9%). A seguire Kilimangiaro che registra un ascolto medio di 617.000 spettatori e il 5.7% nella prima parte e 816.000 spettatori e il 7.2% nella seconda parte (presentazione a 469.000 e il 4.5%). Su Rete4 Hamburg Distretto 21 ha convinto 224.000 spettatori con l’1.7%, mentre Tg4 – Diario della Domenica interessa 180.000 spettatori con l’1.5%. Su La7 Una Giornata Particolare intrattiene 194.000 spettatori (1.5%) e Gandhi è visto da 198.000 spettatori (1.7%).