Iva Zanicchi avverte Milly Carlucci: “Se Selvaggia Lucarelli esagera io reagisco”

Iva Zanicchi pensa già a cosa accadrà con Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle

Ballando con le Stelle sta per tornare e tra le coppie ci sono Samuel Peron e Iva Zanicchi. La cantante avvisa Milly Carlucci che se Selvaggia Lucarelli dovesse esagerare lei sa già come potrebbe andare a finire. Ospite a Oggi è un altro giorno la Zanicchi è con il suo maestro di danza, insieme guardano le immagini registrate, quelle dell’incontro tra Iva e Milly Carlucci. La cantante ha una preoccupazione che è ben più grave, riguarda la Lucarelli che anche in questa edizione sarà in giuria. La temono in molti e Iva avvisa la padrona di casa. “Se lei dice delle cose io ci sto ma se esagera io poi…” la Zanicchi si ferma, Milly Carlucci annuisce, la comprende ma sa che avrà un duro compito. “Che non arrivi ad offendere perché se offende io non riesco…”.

La risposta di Milly Carlucci a Iva Zanicchi

E’ davvero in ansia, ha accettato di partecipare a Ballando con le Stelle, adora il suo maestro di danza, insieme si divertono tanto ma in pista in prima serata spera di non ricevere parole che la facciano esplodere. Non teme gli altri della giuria, Mariotto, Carolyn Smith, Zazzaroni o chiunque altro. Ha visto le altre edizioni del dance show di Rai 1 e sa come agisce Selvaggia Lucarelli, sa che dalle sue parole si scatena di tutto. Sa che se dovesse ascoltare delle offese o parole eccessive lei sarebbe la prima a rispondere e dire anche di peggio.

“Tu sei una donna intelligente” cerca già di calmarla la Carlucci, le ricorda che non ha alcun problema nel rispondere, nel parlare e la rassicura, non ci sono mai offese personali: “L’offesa personale no non c’è magari la non considerazione del lavoro svolto”. Ne vedremo delle belle il sabato sera perché se Iva Zanicchi e Samuel Peron in sala prove non la smettono di ridere chissà se dopo le esibizioni davanti al pubblico e alla giuria ci sarà la stessa voglia di ridere ancora.