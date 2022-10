Quarto Grado torna stasera su Rete 4: i casi del 7 ottobre 2022

Tutti i casi della puntata di Quarto Grado in onda oggi 7 ottobre 2022

Una nuova puntata di Quarto Grado ci aspetta oggi, 7 ottobre 2022 e come sempre, i casi di cronaca, sono davvero tanti e le ultime notizie sui grandi gialli che Nuzzi e la squadra di Rete 4 stanno seguendo, non mancano. Oggi si tornerà a parlare di alcuni dei principali casi che Quarto Grado sta seguendo nelle ultime settimane, in particolare si tornerà tra Rieti e Cerchiara per comprendere che cosa è successo davvero a Silvia Cipriani. La postina scomparsa nel nulla il 22 luglio 2022, è stata uccisa o è morta a causa di un incidente? E se si fosse trattato di un malore, come sarebbe arrivata con la sua auto in quel posto così lontano da tutto e da tutti?

Quarto Grado i casi di oggi 7 ottobre 2022

Il programma a cura di Siria Magri apre con la misteriosa morte di Silvia Cipriani, la donna originaria di Rieti trovata senza vita mercoledì scorso, dopo che di lei non si avevano notizie da due mesi.

Ma com’è possibile che l’ex postina di 77 anni sia finita in un burrone a Scrocco di Montenero (Rieti)? E cosa riveleranno la sua automobile e il suo corpo agli inquirenti che stanno indagando? Proprio ieri, la polizia è tornata a cercare forse delle tracce nel casolare di Cerchiara dove la donna viveva nel terreno che i suoi nipoti avevano ereditato. Aveva un appartamento a Rieti ma spesso preferiva fermarsi a dormire in una sorta di casolare malconcio, per stare insieme ai suoi animali nonostante i nipoti ritenessero la soluzione non consona per una donna della sua età.



Al centro della puntata, anche il caso di Saman Abbas, la ragazza di origine pakistana scomparsa il 30 aprile 2021, in provincia di Reggio Emilia.

Il video esclusivo mandato in onda la scorsa settimana da Quarto Grado dimostra come il padre di Saman viva tranquillamente in Pakistan, nonostante la richiesta di estradizione fatta dall’Italia.

Resta comunque il mistero su dove sia il corpo della ragazza. Se infatti, non ci sono ormai dubbi sul fatto che Saman sia stata uccisa quella notte, ci continuiamo tutti a chiederci dove sia stata portata. I parenti di Saman sembrano aver parlato del fiume Po, ma le ricerche dell’ultimo anno e mezzo, non hanno portato a nulla.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Quarto Grado in onda oggi, 7 ottobre 2022 su Rete 4.