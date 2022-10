Adriana Volpe critica le “colleghe” opinioniste e spiega cosa avrebbe fatto per Marco Bellavia

Adriana Volpe nello studio di Verissimo torno a parlare del caso Marco Bellavia

Lunga intervista pe Adriana Volpe nella puntata di Verissimo in onda l’8 ottobre 2022. La conduttrice ha parlato della sua vita, di quello che sta facendo adesso , dei progetti ma anche delle sue ex “colleghe” opinioniste, se così possiamo definirle. Dopo quello che è successo nella casa del Grande Fratello VIP, non si poteva non parlare del caso Marco Bellavia anche a Verissimo ( Silvia Toffanin per il momento si è ben guardata dall’invitare in studio gli ex concorrenti del reality di Canale 5). La Volpe del resto si era già esposta sui social, spiegando quello che era il suo punto di vista. E lo ribadisce anche nello studio di Verissimo spiegando: “Se io avessi visto quelle scene da opinionista la prima cosa che avrei fatto è dare l’immunità a Marco. Lo avrei protetto in puntata da quel bombardamento di nomination. E dal momento in cui dai l’immunità hai la possibilità di motivarla. E lì avrei dato quel messaggio che ho messo su Instagram, avrei detto a tutti gli elementi della casa gli errori pesanti che stavano facendo. Li avrei ammoniti.”

E ancora: ” Mi domando come sia possibile che ad una richiesta di aiuto così esplicita nessuno lo abbia capito. C’è stata aridità di animo, menefreghismo e cattiveria gratuita.”

Adriana Volpe punta il dito contro altri vipponi

Se è vero che Alfonso Signorini e il Grande Fratello VIP hanno punito alcuni dei concorrenti del reality di Canale 5, è altrettanto vero che molti hanno sbagliato e non hanno neppure compreso di averlo fatto. E molti se la sono cavata senza neppure che il loro nome fosse fatto. Ce lo fa notare Adriana Volpe che spiega: “Ginevra è stata eliminata perché hanno ritenuto la sua frase molto grave. Ma non è che la frase di Wilma Goich (“tu sei la causa dei tuoi mali”) sia stata meno forte di quella di Ginevra. Wilma non è andata neanche al televoto ad esempio, così come neanche Charlie. Tranne due o tre che si sono fermati ad ascoltarlo, gli altri sono stati aridi e pessimi. Hanno indignato tutti.” La conduttrice ha anche parlato del suo amico Giovanni Ciacci, al quale aveva anche fatto una sorpresa nella casa: “Per Ciacci sono tanto dispiaciuta perché io non l’ho riconosciuto in questa edizione. Lui è divertente e generoso, ma quella parte non è uscita. Si sono tutti quanti omologati. Il mio messaggio è che non esiste una malattia di serie A ed una malattia di serie B.”

Peccato che Adriana Volpe non abbia messo la stessa verve lo scorso anno quando era sulla sedia nello studio del reality di Canale 5.