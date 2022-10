Ida e Roberta è scontro infuocato a U&D: la Di Padua esce di nuovo con Riccardo

Si accende lo scontro a Uomini e Donne tra Ida Platano e Roberta Di Padua: le due arriveranno quasi allo scontro fisico

E pensare che le avevamo lasciate a scambiarsi degli abbracci a centro studio, dopo uno scontro molto acceso. Le ritroveremo a quanto pare, con il coltello tra i denti. Stiamo parlando di Roberta di Padua e e Ida Platano, come avrete capito. Le due dame di Uomini e Donne, stanno “condividendo” gli stessi uomini. Ricorderete che qualche anno fa, Roberta aveva provato a uscire con Riccardo, i due avevano persino lasciato il programma insieme dopo che il tarantino aveva interrotto la sua storia con la Platano. Tra Roberta e Riccardo era finita molto male, erano volati anche schiaffi a centro studio…A quanto pare però questo intreccio che non è un triangolo amoroso ma un quadrato, è destinato a far parlare ancora una volta.

Cerchiamo di capire che cosa è accaduto nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne. Innanzi tutto iniziamo con il dire che Alessandro e Roberta, sono usciti insieme per qualche giorno. Nelle prossime puntate però vedremo che la Di Padua, sembrerà convinta del fatto che Alessandro sia ancora innamorato di Ida. Poi succederà anche altro. Ci sarà infatti una furiosa litigata tra Ida e Roberta, anche se dalle anticipazioni che circolano sui social al momento, non si capisce molto bene che cosa sia accaduto ma tra le due saranno scintille.

Uomini e Donne anticipazioni e news: tra Roberta e Ida ritorna Riccardo Guarnieri

I colpi di scena a Uomini e Donne non mancano. In queste ore sui social erano circolate le foto di Riccardo e di Roberta a cena insieme. I due nell’ultima registrazione di Uomini e Donne ( registrazione di oggi 8 ottobre 2022) hanno raccontato di questa uscita. Le anticipazioni sono arrivate dalla pagina social “uominiedonneclassicoeover ” . Pare che Roberta e Riccardo siano usciti il 7 ottobre a Roma insieme, dopo la registrazione di Uomini e Donne. Una cena che poi è finita con un bacio. I due però al centro dello studio raccontano che non andranno avanti nella frequentazione, ci hanno già provato in passato e hanno capito che non avrebbe senso continuare. Bisognerebbe però capire come mai si siano baciati ecco…Ma del resto era successo anche tra Ida e Alessandro…Giusto per citare i protagonisti di questa soap che a quanto pare sarà la protagonista di questa stagione di Uomini e Donne.

A proposito della Platano, lei e Alessandro stanno continuano a uscire insieme, forse ci vogliono riprovare. Ma quando erano al centro dello studio, si è accesa una litigata furiosa tra Roberta e Ida. Pare che le due abbiano avuto uno scontro viso a viso. Insomma un’altra sceneggiata che probabilmente non vedremo ( come è successo giorni fa tra Riccardo e Claudio).

( foto via pagina Fb Uomini e Donne)