Alberto Matano a Domenica IN spiega cosa è successo con Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli

Ha deciso di intervenire nella diretta di Domenica IN, Matano, per spiegare che cosa è successo ieri sera a Ballando con le stelle

Nel corso della puntata di Domenica IN di oggi, Mara Venier ha avuto modo di parlare con alcuni dei protagonisti di Ballando con le stelle, di quello che è successo nella prima puntata in onda l’8 ottobre del 2022. Tra gli altri argomenti, anche la vergognosa reazione di Iva Zanicchi di fronte allo zero dato da Selvaggia Lucarelli. Peccato che nel programma di Rai 1 si siano smorzati i toni, buttando tutto troppo in caciara. Considerando che le parole più “sagge” sono arrivate da Rossella Erra, si può capire come gli altri protagonisti del talk, abbiano perso una buona occasione per dire qualcosa di intelligente. Perchè è bene ribadirlo, dare della “tro**” a una persona, non è un intercalare. Si chiama offesa, si chiama insulto. Non possiamo fare finta che sia qualcosa di diverso.

E su questo sembra essere d’accordo anche Alberto Matano che è intervenuto nel corso della puntata di Domenica IN di oggi per spiegare quello che è successo ieri. Ha voluto precisare, rivendicando comunque la scelta del tesoretto consegnato a Iva Zanicchi, che nessuno nello studio di Ballando con le stelle, in diretta, aveva capito quanto detto dalla cantante. Le offese a Selvaggia Lucarelli sono gravissime. E questo il conduttore de La vita in diretta ci tiene a ribadirlo precisando, che se avessero sentito quanto detto a microfono spento dalla Zanicchi, ci sarebbe stato un altro genere di intervento, sicuramente tempestivo. E invece, solo una volta terminato il programma, rivedendo i video che circolavano in rete, si è capito quanto la Zanicchi aveva detto contro la Lucarelli.

Le parole di Alberto Matano a Domenica IN

Matano, che è intervenuto telefonicamente con la trasmissione di Rai 1, ci ha tenuto quindi a precisare: “La parola è stata sussurrata, nessuno in studio si è reso conto. Solo tempo dopo abbiamo visto questo filmato che girava sui social network altrimenti ci sarebbe stato un intervento tempestivo.”

Poi ha voluto anche aggiungere: “ Le scuse da parte di Iva sono il minimo, è una parola che non andava pronunciata.” Ha anche detto che visto che Iva si è scusata, spera che si possa andare avanti e pensare allo spettacolo in pista. Forse però, qualche parolina in più, verso chi è stata offesa pesantemente, poteva anche sprecarla il conduttore di Rai 1.