Max Cavallari svela che la sua prima figlia è la nipote di Bruno Arena

Max Cavallari per la prima volta racconta di sua figlia, del desiderio di famiglia che avevano lui e Bruno Arena

Nello studio di Verissimo è Max Cavallari il primo ad entrare, a raccontare di Bruno Arena. E’ un dolore ancora troppo forte per lui ma poi ritrova il sorriso, lo fa per dare forza a Rosy e Gianluca, la moglie e il figlio di Bruno, ma anche perché svela della sua prima figlia. Sa che se Bruno Arena adesso fosse lì con lui gli direbbe che non è un papà presente, perché è divorziato ma anche perché è sempre in giro per lavoro. Max Cavallari è papà di tre figli, tre età molto diverse, la prima figlia è grande, ha 29 anni. C’è una rivelazione, chiede a Rosy se può dirlo ma non c’è nulla da nascondere, anche se I Fichi d’India non ne hanno mai parlato. La figlia più grande di Max è la nipote di Rosy. La sorella di Rosy e Max tanti anni fa erano una coppia, tutto è nato dal desiderio dei Fichi d’India di diventare davvero parenti, è ovvio che si siano innamorati davvero, anche se la moglie di Arena non lo credeva possibile, invece sua sorella si innamorò davvero di Max, proprio come Bruno desiderava.

Max Cavallari e Bruno Arena volevano diventare cognati

Anche questo dice molto del duo di comici, del legame che hanno avuto per tutta la vita. Si sono conosciuti all’oratorio, sono cresciuti insieme, è ancora così difficile parlare al passato di Bruno Arena, sembra sia ancora presente ma le lacrime dicono il contrario.

“Lui mi faceva ridere anche senza parlare e questo mi manca” piange Max, piange ancora una volta, sembra meno forte di Rosy. Lui andrà avanti per entrambi: Bruno ha spento la luna ma adesso non è da solo a volerla riaccendere, sa che c’è tutto il pubblico che non ha mai smesso di amare il suo compagno di palco.