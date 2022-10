Ascolti tv: Mina Settembre 2 non teme rivali, bene il debutto di Che tempo che fa

Ottimi gli ascolti di Mina Settembre 2 che conquista il pubblico della prima serata: ecco i dati auditel del 9 ottobre 2022

E’ ancora la fiction di Rai 1 a trionfare nel corso della prima serata della domenica. Mina Settembre 2 vince ancora e conquista la prima serata del 9 ottobre 2022. Male, malissimo, la nuova puntata di Scherzi a parte, il flop di Enrico Papi e del programma di Canale 5 è ormai cosa sempre più evidente. Mediaset ha commesso un grave errore nel decidere di mandare in onda in questa fase della stagione il programma dedicato agli scherzi, che va sempre peggio e ieri, è stato anche battuto in modo clamoroso da Rai 3 ( nella prima parte) rete torna ad accendersi nella prima serata grazie a Che tempo che fa. Fabio Fazio è tornato in onda con la 20esima edizione del programma e si sente. Ottimi ascolti per l’esordio di questa nuova stagione di Che tempo che fa, partita come sempre all’insegna dei grandi ospiti arrivati nello studio di Rai 3.

Gli ascolti della prima serata: ecco i dati auditel del 9 ottobre 2022

Con il 24,91% e 4.769.000 spettatori la seconda puntata di Mina Settembre 2 continua a dominare nella prima serata della rete ed è al momento una delle fiction più amate e seguire ( in leggero calo rispetto alla scorsa settimana). Male, malissimo ancora una volta Scherzi a parte su Canale 5. Il programma di Enrico Papi ieri è stato visto da Scherzi a Parte ha ottenuto un ascolto medio pari a 1.645.000 spettatori pari al 10.5% di share.

Fabio Fazio ritorna in tv con l’11,30% e 2.221.000 spettatori per la prima puntata di Che tempo che fa in onda ieri sera (+1,49 punti dall’esordio dello scorso anno). Il Tavolo, e la seconda parte del programma, come accade spesso, si ferma all’8,84% di share.

Su Rai2 NCIS Los Angeles ha raccolto 895.000 spettatori con il 4.5%. A seguire Bull ha interessato 659.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 il film Jurassic World ha intrattenuto 1.032.000 spettatori con il 6.2% di share. Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 613.000 spettatori . Su La7 Non è l’Arena ha interessato 625.000 spettatori con il 4.5%.