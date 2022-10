Ascolti tv disastrosi al lunedì: crolla Sopravvissuti, non brilla il Grande Fratello VIP

Il Grande Fratello VIP vince di poco su Sopravvissuti ma gli ascolti del lunedì sera sono un vero disastro: ecco i dati del 10 ottobre 2022

Nella serata del 10 ottobre 2022 sono successe due cose molto prevedibili: il calo degli ascolti per Rai e e Canale 5. Il Grande Fratello VIP 7 perso l’effetto Marco Bellavia si sgonfia e perde ascolti strada facendo ma riesce a vincere la serata battendo Rai 1. Rete ammiraglia Rai che con la seconda puntata di Sopravvissuti, crolla sotto i 3 milioni di spettatori. Pubblico molto deluso, perchè la Rai, come aveva già fatto con Noi-La serie, aveva promesso qualcosa di mai visto prima , aveva promesso una serie evento. E invece su Rai 1 ieri è andata in onda la seconda puntata di una serie mediocre, che non entusiasma per ritmo, dialoghi, immagini. Si salva solo il cast e meno male, perchè senza alcuni dei protagonisti di Sopravvissuti, la fiction sarebbe stata impalpabile. Ancora una volta la Rai paga la spocchia di gridare alla serie evento ( che se poi fosse stata tale, non sarebbe stata cancellata dalla stagione televisiva 2021-2022 ma sarebbe andata in onda lo stesso). E invece il flop c’è e si sente tutto. E il problema non è il pubblico troppo anziano della rete, non è il target di riferimento. La serie è brutta. Forse decollerà nelle ultime puntate, forse ci stupiranno con effetti speciali o forse no. Sta di fatto che ormai il pubblico ha scelto di non seguire Sopravvissuti e gli ascolti del 10 ottobre lo dimostrano. Eppure le premesse della prima puntata non erano state malaccio, certo lenta, ma si trattava dei primi episodi. E la seconda non è andata meglio però. Attenzione: nulla che abbia a che fare con flashback e salti temporali, ormai siamo abituati a ben altro. Non funziona. Ci sono degli errori così banali nella costruzione della trama che fanno davvero impallidire ( ad esempio fare la tinta ai capelli sui capelli bagnati, piccolezze direte voi, ma se parli di grande serie, queste cose non le puoi e non le devi sbagliare).

Ma torniamo ai numeri, con i dati di ascolto della serata del 10 ottobre 2022, eccoli per voi.

Gli ascolti del 10 ottobre 2022: ecco i dati auditel

Sopravissuti, in onda dalle 21.41 alle 23.35, con la seconda puntata non supera i 3 milioni di spettatori. La puntata di ieri è stata vista da 2.753.000 spettatori pari al 15.1% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip, in onda dalle 21.45 alle 25.19, è stata vista da 2.730.000 spettatori pari al 20.9% di share (Grande Fratello Vip Night 1.114.000 – 30.5%, Grande Fratello Vip Live 614.000 – 19.7%). In pratica stesso numero di spettatori, ma lo share ( vista la durata maggiore del programma, permette a Canale 5 di vincere).

Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile fa 1.502.000 spettatori pari al 9.6% di share (presentazione 1.422.000 – 6.8%). Su Italia 1 Peppermint – L’Angolo della Vendetta ha catturato l’attenzione di 1.417.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 PresaDiretta ha raccolto davanti al video 1.444.000 spettatori pari ad uno share del 7.6%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 891.000 spettatori con il 6% di share.

Su La7 True Lies ha registrato 468.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su TV8 Gomorra – La Serie ha segnato l’1.8% con 352.000 spettatori mentre sul Nove Little Big Italy ha catturato l’attenzione di 559.000 spettatori (2.8%).