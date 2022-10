Ascolti tv: si smonta anche l’effetto Morgane, vince la Champions

Non brillano come una volta gli ascolti di Morgane-Detective geniale: l'11 ottobre 2022 vince la Champions, ecco i dati auditel

Periodo non troppo felice per le serie di Rai 1. Dopo gli ascolti non troppo esaltanti di Sopravvissuti, che ha praticamente pareggiato in spettatori con il Grande Fratello VIP 7 e perso in share, anche Morgane, alla sua seconda stagione in Italia, perde quell’effetto sorpresa che tanto aveva colpito il pubblico solo un anno fa. Niente da fare dunque per la serie francese che nella serata dell’11 ottobre 2022 cala, come era successo alla fiction di Lino Guanciale, sotto i 3 milioni di spettatori. Nella gara agli ascolti dell’11 ottobre vince facile canale 5 con la Champions e la partita del Milan che vola con oltre 4 milioni di spettatori. Il calo di Rai 1 aiuta forse Le Iene a risalire, anche se non ancora a mettere la doppia cifra in share.

Vediamo nel dettaglio i dati di ascolto della prima serata dell’11 ottobre 2022.

Gli ascolti tv dell’11 ottobre 2022: ecco i dati auditel

Morgane – Detective Geniale 2 si ferma sotto i tre milioni di spettatori. Nella serata di ieri la fiction è stata vista da 2.834.000 spettatori pari al 15.5%. Su Canale 5 l’incontro di Champions League ha raccolto davanti al video 4.165.000 spettatori pari al 20.1% di share. Mediaset quindi vince facile la serata. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.354.000 spettatori con il 9.9%

Passiamo alla sfida dei talk. Su Rai3 CartaBianca è stato visto nella serata dell’11 ottobre da una media di 903.000 spettatori pari ad uno share del 5.3%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 786.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.277.000 spettatori con uno share del 7.4%. Questa settimana quindi la vittoria va a Floris.

Su Rai2 Jumanji – The Next Level ha interessato 722.000 spettatori pari al 3.8% di share.

Su Tv8 Pechino Express segna 604.000 spettatori con il 3.3%. Sul Nove Viva l’Italia ha raccolto 291.000 spettatori con l’1.6%.