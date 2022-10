Una scatola al giorno non convince: Conticini quasi meglio sul Nove che su Rai 2

Non parte molto bene Paolo Conticini con Una scatola al giorno su Rai 2: ecco i dati

Bisognerebbe capire quale genio ha pensato di mandare in onda un programma con lo stesso conduttore che è protagonista di un altro, su una rete concorrente. C’è del genio qui, su Rai 2, una rete che fino a questo momento, ha azzeccato davvero pochissime mosse nel famoso rilancio. Perchè gli ascolti latitano. E se nel caso di Stasera c’è Cattelan, qualcosa si può giustificare da una idea di base di un programma comunque ben fatto, con BellaMa’ e altri format, siamo molto lontani da tutto. Programmi scopiazzati e venuti male, come anche Una scatola al giorno con Paolo Conticini. Un programma che ha debutto ieri con ascolti poco entusiasmanti. Ma numeri a parte, quello che non ha convinto, è il format. Qual è il senso di un programma che vede i vip protagonisti, e nel quale non si vince nulla? Un game che non mette in palio niente, ha motivo di essere visto dal pubblico? Tra l’altro, nella stessa fascia oraria durante la quale Paolo Conticini è protagonista di Cash or trash sul Nove… Su Rai 2, per il conduttore toscano non ci sono gli esperti di antiquariato e oggettistica ma due comici, Francesca Manzini e Marco Marzocca. Poco cambia perchè , almeno a giudicare dalla prima puntata, Una scatola al giorno non funziona. Vedremo nelle prossime puntate, forse andrà meglio, anche in ascolti, ma è davvero difficile pensare che il pubblico possa essere interessato a un gioco, in una fascia molto delicata, nel quale non si vince niente…

Togliendo Canale 5 e Reazione a catena che registrano ascolti eccellenti ( menzione a parte per Marco Liorni che con il programma di Rai 1 sta facendo numeri ancora più alti della passata stagione della rete con L’eredità), è chiaro che Rai 2 competa in quella fascia con le altre reti.

Vediamo quindi i numeri.

Gli ascolti del pre serale dell’11 ottobre 2022

Su Rai2 NCIS ha raccolto 481.000 spettatori (3%) mentre la prima puntata di Una Scatola al Giorno è stato visto da 436.000 spettatori (2.3%). Qualcuno ha anche cambiato canale…

Su Italia1 Studio Aperto Mag fa 333.000 spettatori con il 2.4%. NCIS ha ottenuto 713.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.481.000 spettatori con il 14%. Blob segna 965.000 spettatori con il 5%. Via dei Matti N 0 segna 866.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore fa 897.000 individui all’ascolto (4.5%). Su La7 il game show Lingo ha raccolto 153.000 spettatori (share dell’1%). Su Tv8 Celebrity Chef raccoglie 365.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove la replica di Cash or Trash registra 320.000 spettatori con l’1.8%. Concentriamoci proprio sui numeri del Nove: praticamente il programma inedito di Conticini, fa qualcosa in più del programma in replica, sul nono canale del digitale terrestre. Basterebbe solo questo per capire che non ha funzionato.

Tra l’altro, fino a ieri, su La7, nella stessa fascia c’era il programma di Caterina Balivo mentre da oggi Mentana, almeno per una settimana, andrà in onda con Diario Politico che potrebbe rosicchiare ascolti alle altre reti, forse anche a Rai 2. Vedremo.