Ascolti tv, Emigratis cala ancora e vince facile Montalbano

Niente da fare per Pio e Amedeo: il loro Emigratis cala ancora negli ascolti. Ecco i dati auditel del 12 ottobre 2022

Come sono andati gli ascolti nella serata del 12 ottobre 2022? Lo scopriamo con i dati auditel relativi agli ascolti di ieri. Niente da fare per Pio e Amedeo con la loro nuova edizione di Emigratis, un programma che riesce a fare ascolti molto molto bassi, per numero di spettatori, simili a quelli di Scherzi a parte che è stato etichettato, giustamente come un flop. E la stessa parola si può usare senza nessun dubbio anche per il programma di Pio e Amedeo che resta indietro di un milione di spettatori, rispetto al Commissario Montalbano, in onda su Rai 1 alla sua milionesima replica. Aspettative probabilmente deluse rispetto agli ascolti di Emigratis, che non è uno show dedicato alla risata, come gli altri spettacoli di Pio e Amedeo in onda su Canale 5. E’ un programma trash pieno di luoghi comuni, di parolacce, di doppi sensi. Senza nè capo nè coda, che forse, avrebbe avuto senso su Italia 1. Ricordando però, che dopo quasi tre anni di pandemia e tutto quello che è successo nel mondo, forse questo genere di comicità fa ridere solo Pio e Amedeo.

Ma vediamo i numeri della prima serata di ieri che come sempre vede brillare su Rai 3 Chi l’ha visto. Ottimi anche gli ascolti di La7 con Una giornata particolare.

Gli ascolti del 12 ottobre 2022: ecco i dati auditel

Nella serata del 12 ottobre 2022, su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Gita a Tindari ha interessato 3.022.000 spettatori pari al 18.2%. Su Canale 5 – dalle 21.49 alle 0.33 – la terza puntata di Emigratis ha raccolto davanti al video 2.019.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.644.000 spettatori pari ad uno share del 10.2%. Su Italia 1 3 Days to Kill è stato visto da una media di 1.252.000 spettatori (7.3%).

Su Rai2 Delitti in Paradiso ha interessato 1.017.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Rete4 Controcorrente Prima Serata ha registrato un ascolto medio pari a una media di 718.000 spettatori con il 5.2% di share. Su La7 Una Giornata Particolare ha registrato 705.000 spettatori con uno share del 4%. Su Tv8 X Factor segna 447.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove Apocalypto ha raccolto 288.000 spettatori con l’1.8%.