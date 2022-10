Nel preserale Reazione a catena domina, flop Rai 2. Mentana risale su La7

Continuano a essere eccellenti gli ascolti di Reazione a catena: ecco i numeri del 12 ottobre 2022

Torniamo a parlare di una fascia molto delicata per gli ascolti tv. La fascia del preserale che ormai da anni vede nella sfida tra Rai 1 e Canale 5, la rete ammiraglia Rai, portarsi sempre in vantaggio. E sta succedendo anche in questo mese di ottobre. Si parla forse poco dei numeri eccellenti che Marco Liorni sta portando a casa con Reazione a catena, che quest’anno andrò in onda per tutto il mese di ottobre, per poi cedere il testimone a L’eredità, con Flavio Insinna. La scelta della Rai è stata più che azzeccata. Consideriamo i numeri degli ultimi giorni: Reazione a catena ha continuato a sfiorare il 30% di share, con ascolti davvero eccezionali per il quiz game del pre serale di Rai 1.

E se Rai 1 può sorridere, non si può dire lo stesso di Rai 2, che sembra destinata a un flop dietro l’altro. Dopo BellaMa’, anche Paolo Conticini crolla, con Una scatola al giorno che non va oltre il 2 % di ascolti. Numeri molto bassi ma ascolti a parte, quello che lascia parecchio basiti è il format. Un programma brutto, sotto ogni punto di vista.

Passiamo poi a La7, che ha collezionato nell’ultimo mese un sonoro flop con Lingo, il programma di Caterina Balivo. Una media di 1,5 % di share, con circa 100mila spettatori, numeri tre volte inferiori agli ascolti portati a casa con le repliche dei telefilm scelti per la fascia. Ieri Enrico Mentana, con il suo Diario Politico ha dimostrato che si può fare meglio: 3% di share, che è il dato tipico della fascia, e oltre 300 mila spettatori che potrebbero crescere nei prossimi giorni, con le fasi più concitate della formazione del nuovo governo.

Vediamo adesso nel dettaglio, tutti i numeri.

Gli ascolti del 12 ottobre 2022: ecco i dati auditel

Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.915.000 spettatori (22.3%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 4.198.000 spettatori (25.4%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.917.000 spettatori (16%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.798.000 spettatori (17.7%). Niente da fare per Scotti che resta parecchio indietro. E Mediaset sta per tradire anche le promesse fatte al conduttore e al suo pubblico. Gerry Scotti aveva spiegato che le puntate del fine settimane sarebbero state inedite per tutta la durata del programma e invece pare che a breve, nel week end, torneranno le repliche. Come non fidelizzare il pubblico…

Flop per Conticini. Su Rai2 NCIS ha raccolto 470.000 spettatori (3%) mentre Una Scatola al Giorno ha raccolto 415.000 spettatori (2.2%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 401.000 spettatori con il 2.9%. NCIS ha ottenuto 900.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.416.000 spettatori con il 13.8%.

Sempre ottima Rai 3. Blob segna 845.000 spettatori con il 4.5%. Via dei Matti N 0 segna 830.000 spettatori con il 4.1%.

Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 781.000 individui all’ascolto (4%). Su La7 TGLA7 Diario Politico ha raccolto 340.000 spettatori (share del 3%). Su Tv8 Celebrity Chef raccoglie 339.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Cash or Trash registra 311.000 spettatori con l’1.8%.