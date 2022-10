Mia Ceran da Antonella Clerici col pancino e il bellissimo cane geloso, presenta “Nei tuoi panni”

Bellissima Mia Ceran e il suo cane Tito geloso di suo figlio. La conduttrice presenta il suo nuovo programma

Ospite nel bosco di E’ sempre mezzogiorno oggi Mia Ceran con il suo meraviglioso cane, Tito, un golden retriver che ha fatto innamorare subito Antonella Clerici. Mia Ceran ha presentato il suo nuovo programma, in onda alle 17:10 su Rai 2. Un esperimento interessante, un programma che ogni settimana vedrà protagonista una famiglia e ogni giorno un componente prenderà il posto dell’altro. Mia Ceran è incinta, in dolce attesa del suo secondo figlio ma il pancino è ben nascosto sotto la giacca gialla. “Nei tuoi panni” è l’idea originale che vedremo a partire da oggi pomeriggio, ed è nata con l’arrivo del piccolo Bruno Romeo, il figlio della conduttrice nato 14 mesi fa.

Il cane di Mia Ceran geloso di suo figlio

Il bellissimo golden era abituato ad essere il principino di casa, il primo figlio. Con l’arrivo di Bruno, nonostante la sua razza sia perfetta per i bambini, si sente un primogenito tradito. “Soffre tantissimo ma da quando Bruno ha iniziato a mangiare da solo sono diventati amici anche se Tito non è contento”. Chissà se con la nascita del secondo figlio andrà meglio o Tito diventerà ancora più geloso.

“Per ora abbiamo trasmesso a mio figlio molti anticorpi con il cane” con il passare del tempo saranno di certo sempre più amici ma per il momento la gelosia c’è e non si nega.

Vedremo Mia Ceran impegnata nel suo nuovo programma dal lunedì al venerdì. “L’idea è nata con l’arrivo di mio figlio Bruno Romeo perché da quando è nato, le persone intorno a me, soprattutto i nonni, sono diventate centrali. E ho pensato che i rapporti familiari, i legami e gli scontri, fossero un argomento che riguarda tutti: a volte ci si sente giudicati o non capiti e imparare a relazionarsi è importante” ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni aggiungendo che a lei piacerebbe prendere il posto per un giorno della bisnonna di suo figlio. “Non riesco a immaginare cosa significhi essere l’architrave di una famiglia per tre generazioni… Invece non vorrei essere nei panni della madre di una figlia ribelle come sono stata io da ragazza!”.