Ascolti tv il GF VIP 7 batte ancora i Sopravvissuti di Lino Guanciale

Il Grande Fratello VIP 7 vince facile contro Sopravvissuti: ecco i dati di ascolto del 17 ottobre 2022

Mediaset ci avrebbe messo dieci firme un mese fa, su uno scenario come quello che si sta verificando in queste settimane. Il Grande Fratello VIP 7 al lunedì sera non vinceva contro le fiction di Rai 1 da secoli e invece, in questa stagione, Signorini con una media non troppo esaltante ( fatta eccezione per le due puntate in cui si è parlato di Marco Bellavia) ha portato a casa vittorie inaspettate, come quella arrivata nella serata del 17 ottobre 2022, serata che ha visto il reality di Canale 5 battere senza problemi la fiction con Lino Guanciale, Sopravvissuti. Parliamo chiaramente di due durate diverse, e infatti come spesso accade, lo share è pompato da due ore in più per Canale 5. Ma va detto, che anche in termini di valori assoluti e spettatori, il reality di Canale 5 alla sua settima edizione, con costi decisamente diversi da quelli di una fiction, porta a casa lo stesso identico risultato. Questo succede anche perchè la serie Sopravvissuti non ha convinto particolarmente il pubblico a casa, e i risultati non sono forse quelli che ci si aspettava ( difficilmente ci si sarebbe giocati il lunedì sera così, e invece sta succedendo). Ne gode Canale 5 che continua a vincere.

Vediamo dunque nel dettaglio i dati auditel relativi alla serata del 17 ottobre 2022.

Gli ascolti del 17 ottobre 2022: ecco i dati auditel

Sopravvissuti alla terza puntata su Rai 1 porta a casa una media di 2.748.000 spettatori pari al 15.4%. Su Canale 5 – dalle 21.51 all’1.21 – Grande Fratello Vip 7 vince senza tanto sforzo con una media di 2.652.000 spettatori pari al 20.8% di share .

Sempre bene Stefano de Martino. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.535.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Italia 1 The Foreigner ha intrattenuto 1.190.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 930.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 918.000 spettatori con il 6.2% di share. Rete 4 quindi batte Rai 3.

Su La7 Conflitto di Classe ha registrato 462.000 spettatori con uno share del 2.5%. Su Tv8 la quarta stagione di Gomorra – La Serie segna 327.000 spettatori con l’1.7%