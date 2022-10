Dopo il flop di BellaMa’ arriva anche quello di Nei tuoi panni: così non va

Che disastro il pomeriggio di Rai 2: dopo il flop di Bella Ma' arriva anche quello di Nei tuoi panni. E si va sempre peggio: ecco i dati

Quanto si potrà andare avanti con i numeri imbarazzanti che stanno arrivando dal pomeriggio di Rai 2? Per fortuna che c’è Milo Infante con il suo Ore 14 a reggere un po’ la baracca perchè altrimenti, per la rete, sostenere un pomeriggio al 2 % di share, sarebbe stato impossibile. Ore 14 è al momento il solo programma che funziona nel pomeriggio di Rai 2 ( come succede al mattino invece, dove domina I fatti vostri). Due grandi professionisti, Sottile e Infante, due programmi che funzionano e che piacciono al pubblico. Programmi che portano risultati a differenza di quanto succede ormai da un mese per Bella Ma’, che probabilmente se fosse stato condotto da Bianca Guaccero sarebbe stato già chiuso. Senza ipocrisie varie, va detto che se il progetto non fosse di Diaco, saremmo qui a parlare di disastri sotto ogni punto di vista. E invece in quel di Rai 2 fanno finta di nulla, la direttrice Sala, commenta gli ascolti disastrosi dicendo che il pubblico deve fidelizzarsi. Eppure più passa il tempo, più scappa. Nessun miglioramento e anzi, va peggio. Un po’ come è successo anche alla seconda puntata di Nei tuoi panni: se il primo appuntamento con il docu reality di Mia Ceran aveva raggiunto il 2 % di share ( con il traino di Bella Ma’ non si può sperare di raggiungere numeri diversi), il secondo è crollato. Non funziona. E su Rai 2 si ostinano ancora a pensare che si possano mandare in onda format che strizzano l’occhio ai giovani che durino più di 30-40 minuti. Quando proprio non hai capito quello che un pubblico chiede. 70 minuti per Nei tuoi panni, un programma che avrebbe anche un senso se solo ne durasse meno della metà. E poi ovviamente c’è il problema della rete: cosa vuole essere Rai 2? Se lo dovrebbero chiedere i dirigenti, per capire come andare avanti o forse come uscire da questa situazione che è davvero drammatica, dal punto di vista degli ascolti.

Che disastro il pomeriggio di Rai 2: cambierà qualcosa?

Il pubblico chiede a gran voce la cancellazione di Bella Ma’ c’è persino chi spera ancora che possa tornare in onda Bianca Guaccero con il suo Detto Fatto che almeno, il 5 % di share, lo portava a casa. E invece si prosegue, con il finto sorriso di un Diaco che sa leggere bene i numeri e sa bene che questo per lui, è l’ennesimo flop, che la tv non è la sua casa, che il pubblico non lo ama. Eppure è ancora lì, con il suo maglioncino, e quell’entusiasmo esagerato che ti porta a cambiare canale ogni giorno. E i numeri sono impietosi, ma non cambia nulla. Tutto va avanti. Qualcuno direbbe che tutto cambia per restare uguale.