Ascolti tv, parte alla grande Vincenzo Malinconico: il GF VIP 7 resta dietro

Ottimo debutto per Vincenzo Malinconico: la fiction di rai 1 batte senza nessuna difficoltà il Grande Fratello VIP 7. Ecco gli ascolti di ieri

Ottimo debutto con oltre 4 milioni di spettatori per la prima puntata di Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso su Rai 1. La fiction con Massimiliano Gallo nei panni di un avvocato disilluso ma a suo modo brillante, ha conquistato il pubblico della rete ammiraglia Rai che nella serata di ieri, 20 ottobre 2022, ha vinto senza nessuna difficoltà la gara contro il Grande Fratello VIP 7. Gli ascolti del prime time del 20 ottobre, vedono quindi il trionfo dell’avvocato di insuccesso di Rai 1 che conferma tra l’altro, gli ottimi ascolti del giovedì sera della rete, dopo Imma Tataranni. Degno erede di Vanessa Scalera, Gallo, che nella fiction ambientata a Matera veste i panni del marito di Imma Tataranni! Una bella doppietta per Rai 1 che al giovedì sera, non teme rivali.

Nulla da fare per Alfonso Signorini che ha cucito una puntata parecchio diversa dal solito del Grande Fratello VIP 7 nel tentativo di strappare qualche spettatore a Rai 1, dando ampio spazio a Marco Bellavia nella diretta di ieri sera. Il vero problema, anche se è brutto dirlo, di questa storia, è che al pubblico non interessa molto tutto quello che Marco sta facendo ora. Lo si può seguire sui social, si possono rivedere i video. Al pubblico interessavano le punizioni prese contro i bulli più che la vicenda della persona bullizzata. E chi fa tv dovrebbe conoscere molto bene questi meccanismi. C’era una sola cosa da fare: voltare pagina e tornare alla leggerezza di un reality , con le beghe dei vipponi nella casa, magari puntando sulle vecchie liti per uno scolapasta. E invece, a spremere il limone, fino all’ultima goccia di succo, non sempre si ottiene una buona bevanda!

Gli ascolti del 20 ottobre 2022: ecco i dati auditel della prima serata

La prima puntata di Vincenzo Malinconico in onda ieri sera su Rai 1 conquista il 23% di share ed è stata vista da una media di 4.132.000 spettatori.

Su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.26 – Grande Fratello Vip 7 resta parecchio indietro e non ha nessun guizzo nonostante la presenza di Marco Bellavia. La puntata di ieri è stata vista da 2.391.000 spettatori pari al 19.3% di share.

Su Rai2 L’Italia Criminale – Il mistero Moby Prince ha interessato 585.000 spettatori pari al 3.1% di share. Su Rai3 Amore Criminale ha raccolto davanti al video 685.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%. Siamo lontani dai numeri che il programma di Rai 3 riusciva a fare in passato, forse la collocazione non è delle migliori, viste le tante proposte.

Nella sfida tra talk, vince La7. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 868.000 spettatori con il 6% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 1.063.000 spettatori con uno share del 7.4%.

Su Tv8 Spider-Man: Far From Home segna 398.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Only Fun – Comico Show ha raccolto 537.000 spettatori con il 3%.