Antonella Clerici difende Lorenzo Biagiarelli: “Ha carattere e ieri sera l’ha dimostrato”

Il commento di Antonella Clerici su Lorenzo Biagiarelli dopo la puntata di ieri sera di Ballando con le Stelle

Antonella Clerici l’ha detto dal primo istante che sarebbe stata di parte con Lorenzo Biagiarelli, che a prescindere dal ballo e da tutto avrebbe fatto il tifo per lui. Lorenzo Biagiarelli è uno dei protagonisti del suo E’ sempre mezzogiorno e immagina anche quanto possa essere pesante mettersi in gioco e impegnarsi fino in fondo se in giuria c’è la sua fidanzata, Selvaggia Lucarelli. E’ ben chiaro a tutti che il legame tra Selvaggia e Lorenzo sia la motivazione per cui lui il sabato scende in pista, niente di strano ma lui non ha voglia di remare su questo, non ha voglia di creare problemi nel suo rapporto, ha voglia di emergere, lavorare e dare il meglio. Quel meglio va però molto migliorato, manca il noi di una coppia di ballerini. Anastasia Kuzmina ieri sera a Ballando con le Stelle dopo l’esibizione ha chiesto scusa perché non aveva capito Lorenzo Biagiarelli, credeva di poter scherzare sulla gelosia di Selvaggia, credeva che alla fine lui si sarebbe ammorbidito a beneficio dello spettacolo. Se non c’è la coppia sul palco non c’è feeling, non ci sono emozioni, non c’è spettacolo. A nessuno importa cosa accade tra Lorenzo e Anastasia in sala prove o a casa con Selvaggia, il sabato sera conta lo spettacolo. Antonella Clerici conosce bene Biagiarelli, sui social scrive il suo sostegno a lui, strano che abbia sentito il bisogno di farlo.

Domani nella cucina di E’ sempre mezzogiorno di certo commenteranno la puntata di sabato sera ma la conduttrice non ha voluto attendere: “Conosco bene Lorenzo Biagiarelli e so quanto è puntiglioso, intelligente, rispettoso, tenace nel suo lavoro. Ha carattere e ieri sera lo ha dimostrato con Ballando con le Stelle. Certa che Anastasia Kuzmina troveranno l’intera perfetta”.

Il gossip inesistente non piace a tutti e si spera di vedere un gran spettacolo sabato prossimo e non una ballerina del livello di Anastasia Kuzmina così spenta e con gli occhi sempre lucidi.