Domenica In anticipazioni: tutti gli ospiti del 23 ottobre 2022 da Mara Venier

Tutti gli ospiti di Mara Venier per la puntata di Domenica IN del 23 ottobre 2022: ecco chi ci sarà

Visto il grande successo delle ultime puntate di Domenica In con lo spazio dedicato a Ballando con le stelle, Mara Venier torna a ospitare i protagonisti dello show del sabato sera di Rai 1. E lo fa con un talk dedicato a Ballando con le stelle. Una puntata ricchissima anche quella di ieri sera, che si è conclusa, senza alcuna eliminazione. Milly Carlucci ha infatti voluto premiare la dedizione di tanti concorrenti che si sono fatti male in settimana ma che hanno ballato lo stesso, nonostante i vari acciacchi. E allora tutti in pista anche la prossima settimana ma immaginiamo che, mancata eliminazione a parte, ci sarà molto di cui parlare, inclusa della barzelletta raccontata da Iva Zanicchi dopo la sua esibizione! Nella puntata di Domenica In del 23 ottobre 2022 non si parlerà ovviamente solo di Ballando con le stelle ma tanti saranno gli ospiti che Mara avrà nel suo studio, scopriamo dunque tutti i nomi.

Ecco le anticipazioni e le ultime news per la puntata di Domenica IN che ci aspetta oggi su Rai 1.

A Domenica In il 23 ottobre 2022 torna il talk su Ballando con le stelle

Per quanto riguarda il talk dedicato a Ballando con le stelle, nello studio di Rai 1 ci saranno: Giampiero Mughini, Paola Barale, Luisella Costamagna, Ema Stokholma e gli opinionisti Guillermo Mariotto, Rossella Erra, Alessandra Mussolini ed Anna Pettinelli.

Domenica IN 23 ottobre 2022: tutti gli ospiti di Mara Venier

Nella puntata di Domenica IN di oggi, non mancherà un ricordo di Franco Gatti, storico componente dei ‘Ricchi e Poveri’, scomparso il 18 ottobre all’età di 80 anni.

Giorgio Panariello sarà poi protagonista di un’ampia intervista sulla sua carriera artistica e parlerà del suo nuovo spettacolo teatrale ‘La favola mia’. Cristiano Malgioglio, giudice di ‘Tale e Quale Show’, si racconterà tra aneddoti e racconti sui tanti artisti con i quali ha collaborato nei suoi 50 anni di carriera.

Parlerà della sua carriera anche Paola Barale in una intervista con Mara Venier. La show girl è una delle protagoniste indiscusse di Ballando con le stelle anche se ancora, come hanno fatto notare i giudici, non ha dimostrato in pista tutto il suo vero talento.

Spazio, poi, alla musica con Ron, che presenterà il suo nuovo singolo “I gatti”, tratto dall’ album ‘Sono un figlio’, uscito il 30 settembre. Il giornalista e Direttore di Radio Rai 1, Andrea Vianello, presenterà il suo libro ‘Storia immaginaria della mia famiglia’.