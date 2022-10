Per Memo Remigi non c’è nulla da spiegare: “Non sono mai stato questo tipo di persona”

Memo Remigi ha un'altra versione di quanto accaduto con Jessica Morlacchi a Oggi è un altro giorno

Memo Remigi è fuori da Oggi è un altro giorno, la Rai l’ha cacciato dal programma di Serena Bortone, licenziato per avere palpeggiato Jessica Morlacchi. La difesa del cantautore arriva prima della risoluzione del contratto, prima dell’annuncio in diretta di Serena Bortone che Memo Remigi non avrebbe più fatto parte del suo programma. E’ a Fanpage che Remigi ha spiegato il suo punto di vista, niente di grave perché non c’era l’intenzione di essere un “uomo libidinoso” ma solo un modo come tanti per scherzare. Per lui non c’era niente da spiegare e immaginiamo che il suo pensiero resti tale anche dopo il comunicato della Rai. Ha spiegato cosa era accaduto in quel momento ma il seguito resta identico.

Memo Remigi: “Cercavo di sistemare il microfono dietro”

Nell’intervista a Fanpage il suo punto di vista: “Io cercavo di sistemare il microfono dietro, che era caduto dalla cintura. Gli ho messo la mano dietro perché stava cadendo questo microfono e scherzando gli ho dato la pacchetta sul sedere. Ma non entriamo nei particolari, dico solo che non avevo nessuna intenzione di essere un uomo libidinoso, ho l’età che ho e non sono mai stato questo tipo di persona”.

Cosa è accaduto poi con Jessica Morlacchi, si sono parlati, chiariti, hanno discusso? “La Morlacchi, povera stella, è quella che più di tutti ha subìto questa cosa. Io mi sono scusato e mi dispiace che lei in questo caso sia un po’ la vittima di questa situazione. Io non avevo alcuna intenzione di metterla sul piano della volgarità e della violenza su di lei – ha proseguito – È stata una cosa goliardica, ci si danno pacche sulle spalle e qualche volta anche sul sedere. Se guardiamo cosa succede per davvero in televisione, non mi sembra che sia stato questo grande scandalo”.

Ha raccontato che non sapeva di essere stato sospeso ma che aveva la necessità di fare degli esami. Memo Remigi non ha nemmeno sentito Serena Bortone in questi giorni: “Non ci siamo sentiti. Questa storia è uscita fuori da un tweet che nessuno ha commentato ufficialmente”.